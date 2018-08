Nahún Espinoza a Vargas: "El día que hable voy a decir cómo es la situación"

El técnico del Olimpia, Nahún Espinoza, salió al paso de las palabras de Héctor Vargas quien el sábado tras el empate contra Marathón pidió que los albos "dejen de llamar a los árbitros para modificar resultados de partidos".

Héctor Vargas atiza contra "Tato" García y pide que le hagan un antidoping

"Yo no voy hablar de ese tema porque el día que hable voy a decir claramente cómo es la situación, pero en este momento no me parece que es prudente".

Y agregó: "Estuvimos en un curso de entrenadores, estuve compartiendo con Héctor (Vargas) muy bien, pero yo creo que uno debe tener ética y apoyo al gremio. Yo no creo creo que sea prudente estar hablando de otros técnicos, todos tratamos de hacer lo mejor y creo que son otras personas las que deben hablar de estos temas y enfocarlos de forma profesional".

Pese a la insistencia de los medios, Espinoza reiteró que todavía no se referirá al tema.

"De mí parte en este momento no hablaría nada, no quiere decir que en algún momento no pueda tocar ese tema", cerró.