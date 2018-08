Edrick Menjivar, un isleño con una historia de perseverancia en el Olimpia

La vida premia a los valientes, perseverante y aquellos que dejan todo por cumplir su sueño. Este el caso del arquero del Olimpia Edrick Menjivar que a sus 25 años por fin ha logrado convertirse en el arquero número uno de los albos.

Hoy, ocho años después de su llegada a Tegucigalpa, está cumpliendo lo que siempre soñó de pequeño.

Nahún Espinoza, técnico del albo, decidió darle la confianza para el Torneo Apertura 2018-19 por una lesión de Donis Escober, pero su trabajo ha sido tan bueno que ahora lo ha dejado de titular por encima de Escober. Ha sido titular en los tres primeros partidos de Liga y único de Copa Presidente contra El Carmen.

"Caracol", como se le conoce dentro del campamento merengue, llegó siendo un joven a la institución, con apenas 17 años ya luchaba contra Noel Valladares y Donis Escober, de lo que asegura haber sacado el mayor proyecho de ellos.

Muchos arqueros han pasado en Olimpia y han decidido marcharse al ver la imposibilidad de jugar con Escober y Noel, pero ahora uno está retirado y el otro con 37 años, los reflejos y las fuerzas no son las mismas y Edrick lo ha sabido aprovechar.

"Creo que admiro cosas de los dos, ellos tienen cosas que hay que sacarle provecho, lo bueno de cada uno de ellos y mejorarlo", confesó en su momento.

El guardameta dio sus primeros pasos en el Arsenal de Roatán, confesó en alguna ocasión que sus padres no pueden ver sus partidos por diferentes circunstancias.

“Mi mamá no mira mis partidos porque los nervios no le dan. Mi papá no los ve porque trabaja embarcado, a veces solo por internet. Él me llama una vez cada dos semanas, ya que trabaja en África, es bien complicado", aseguró el guardameta.

Curiosamente Menjivar iba a ser portero del Motagua y una llamada del profesor Óscar "Cocli" Salgado lo convenció para que jugará con el equipo olimpista.

Tantas vueltas da la vida que su debut fue contra los azules un 11 de noviembre de 2015, cuando el equipo blanco era dirigido por Héctor Vargas.

A sus 25 años ya puede presumir de su titularidad con Olimpia, a lo que podemos llamar el sueño cumplido del jugador, quien desea ganar un titulo con el equipo merengue, siendo el cuida vallas en todo el torneo.