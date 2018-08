Rodolfo Espinal: "Cuando se gana no es el mejor y cuando se pierde tampoco"

El futbolista y capitán del Vida, Rodolfo Espinal, admite sentirse ilusionado con lo que ha logrado en el Vida en las primeras tres jornadas del torneo Apertura 2018.

“Sí, claro que me ilusiona, pero esto me exige más a continuar trabajando para impulsar al grupo a seguir creyendo que esto no se acaba aquí, creo que no hemos hecho nada”, comenzó diciendo el centrocampista.

Sin embargo, dice que “así como podemos ganar dos partidos, también podemos perder los próximos dos y esto así se queda” y que por lo tanto “cuando se gana no es el mejor, y cuando se pierde tampoco es el peor, es de estar tranquilos y seguir trabajando”.

Te puede interesar: Los jugadores claves del Vida, actual líder del Apertura 2018 de Honduras

Además Rodolfo reflejó en sus palabras el cuidado que habrá que tener cuando el nombre de la entidad suene mucho por sus resultados en el torneo.

“A veces es importante no prestarle mucha atención a eso para no perder el horizonte, ya que apenas van tres fechas del torneo y esto no es cómo empieza, sino cómo termina. Hay que seguir trabajando y creer en nosotros que es lo más importante. Debemos cuidar primero lo que hay en casa y dejar que los demás hablen", concluyó.