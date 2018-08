Esteban Espíndola: "Quiero ser protagonista y poner al Olimpia donde se merece"

Follow @GustavoRocaGOL

Esteban Espíndola, defensor argentino y nuevo refuerzo del Olimpia, ha arribado este martes a suelo hondureño para sumarse a la disciplina del equipo capitalino.

El sudamericano llega con ganas de poner su nombre en la historia del equipo centroamericano y adelanta que: "Quiero ser protagonista y poner al Olimpia donde se merece".

Espíndola, de 26 años, adelanta que su prioridad es "adaptarme rápido al futbol hondureño". Además, aduce que la Liga Nacional "es dura; lo estuve viendo, vengo de dejar a San Martín en la Superliga de Argentina, algo que el club no lograba en años".



"Vengo a dar el máximo y no guardarme nada, vengo a dar todo", decía mientras la prensa deportiva lo abordaba en el aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa.

Esteban Espíndola llega a Honduras ilusionado de poder triunfar con el Olimpia.

"Estuve viendo al equipo, los voy conociendo cada día más", dice, y sobre si viene apto para jugar ya, adelanta: "Lo hablaré con el técnico, estoy pronto para lo que me necesiten".



Para Esteban Espíndola, jugador que se formó en el River Plate de la Argentina no ve mucha diferencia entre el fútbol hondureño y el de su país.

"Venimos de un fútbol duro y de mucho roce, hablaré con el técnico para ver cuáles son las ideas, no se puede regalar nada, vengo con muchas aspiraciones, no veo diferencias entre el fútbol argentino y el hondureño; vengo ilusionado y no pienso regalar nada", adelantó.

Sobre el Olimpia, su nuevo equipo. "Es un equipo que ha ganado todo, conozco un poco de su plantel y de su gente, trataremos de seguir sumando", aseguró Espíndola, quien llega tras el frustrado fichaje de Pier Barrios.

