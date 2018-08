Tilguath: "Foncho Guzmán solo habla estupideces, no sé para qué está en la Federación"

Reynaldo "Chino" Tilguath, director deportivo del Real de Minas, salió al paso de las críticas y atizó con todo contra Alfonso "Foncho" Guzmán Carías, periodista, directivo del Olimpia y miembro de la Comisión de Asuntos Legales.

MERCADO: Real España con fichaje y sensible baja, llega jugador a Olimpia

"Yo digo la verdad y por eso caigo mal. Las estupideces que dice "Foncho" Guzmán, que hay un campeonato de nueve equipos. Son estupideces, faltándole el respeto a una institución. Si estamos en Primera División es por méritos", dijo en entrevista al portal SB Deportes HN.

Y agregó: "Yo digo; por qué no abre la boca que Dani Turcios no puede dirigir y lo está haciendo. Por qué dijo que yo no podía dirigir y si abrió la jeta. Por qué no la abre ahora, es gente que solo habla estupideces. Yo no sé para qué está en la Federación y solo idioteces dice".

Sobe el mal momento del equipo

Real de Minas suma tres derrotas en este inicio del Apertura 2018 y el "Chino" recuerda que al Real Sociedad le ocurrió igual y luego fue protagonista.

"Probablemente el cambio de idea haya afectado, pero los jugadores son los mismos. La gente dice que este es un equipo de Segunda División, pero a Real Sociedad le costó el primer torneo. La UPNFM fue al contrario, el primer campeonato hizo buena cantidad de puntos y en el otro se vio involucrado en descenso. Pero tenés que conseguir una regularidad, yo soy de la de que se debe jugar bien para ganar, si lo hago y pierdo estoy más cerca del éxito que del fracaso".

Tilguath dice que ante Vida merecían al menos un punto, pero la expulsión cambió la historia del juego.

"Los primeros dos partidos no se jugó mal, ante Vida creo que el punto era bueno para los dos, pero la expulsión determina todo".

Por último explicó que no se involucra en decisiones técnicas. "Yo soy director deportivo. Me encargo de qué jugador puede venir y cuál les interesa, pero ya las decisiones técnicas las toma el profesor Javier Padilla y "Mango" Henríquez. Por ejemplo, me tocó negociar con Fredixon Elvir y el caso de Donaldo Morales se había hablado y yo le fui claro, le dije que; estando yo no te ocupo, pero si ellos te piden yo tengo una función de director deportivo y allí están. Van a tener que rendir", cerró.

Lo dijo:

"Jerry Palacios pidió permiso para entrenar, pero no sé si van a tomar la decisión de dejarlo".

"No creíamos que el inicio iba a ser así. Estro no te determina que vayas a descender, pero si te complica porque los demás suman y nosotros no".

"Con Olimpia, Marathón, Motagua y Real España podés perder, pero también podés sacarles puntos. Ahora con rivales directos si no ganás tenés que hacer un punto porque sumás y punto a punto podés salvar una categoría".