Olimpia participará de la cuarta edición de Liga de Campeones Sub-13  

Las Fuerzas Básicas Olimpistas (FBO) participará de la cuarta edición del torneo de Liga de Campeones Sub-13 de la Concacaf que se disputará en México.



Concacaf dio a conocer el calendario oficial del campeonato donde Olimpia quedó emparejado en el grupo 4 con el Águilas del Uagro de México, el San Juan Jabloteh de Trinidad y Tobago y el Toronto de Canadá.

La competencia de desarrollo para niños será disputada en dos rondas. Después de una fase de grupos, el ganador de cada uno de los grupos y los segundos lugares avanzarán a los cuartos de final.



Los clubes eliminados continuarán jugando en un torneo Shield por una posición final.



EL CALENDARIO DE OLIMPIA

8 de agosto: Águilas de UAGRO vs Olimpia (12:00 M)

11 agosto: Olimpia vs San Juan Jabloteh (8:00 AM)

17 de agosto: Olimpia vs Toronto FC (8:00 AM)

Lista de los jugadores sub-13 de Olimpia:

CARLOS GIRON - Portero

DANIEL PAGUADA - Portero



HOBERSON GALLEGOS - Defensa

NIL SILVA - Defensa

ELVIS MARCIA - Defensa

HECTOR MEZA - Defensa

FERNANDO MONCADA - Defensa



BABINGTON LOPEZ - Volante

EDUARDO MARTINEZ - Volante

EDWARD RODRIGUEZ - Volante

ARIEL NUÑEZ - Volante

SAMUEL AYALA - Volante

DAVID CASTRO - Volante



JOSEPH GIRON - Delantero

FERNANDO GUZMAN - Delantero

CARLOS CARBAJAL - Delantero