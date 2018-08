Comisión de Disciplina del Norte procede de oficio contra Héctor Vargas

La Comisión Regional de Disciplina del Norte (CRDN) ha citado al entrenador Héctor Vargas, técnico de Marathón, debido a sus polémicas declaraciones en contra del entrenador de Real España, Martín "Tato" García.

Mario García, secretario de la CRDN, ha confirmado la noticia. El argentino deberá declarar el próximo martes 21 de agosto a las 10:30 am.

La citación que se le hace el estratega de los verdes es por "infracciones contra el honor y de naturaleza discriminatoria", según ha remarcado Mario García.

"Depediendo de las situaciones veremos si resolvemos de inmediato este asunto", agregó el secretario de la Comisión Regional de Disciplina del Norte.

Héctor Vargas volvió a la carga una vez más y arremetió contra Martín García, al que tildó de incapaz para estar al frente de Real España. Esto ya le trajo consecuencias serias.

"El gordito es buen muchacho, a ver que pasa el fin de semana ya que nos toca jugar con él. Yo no lo escucho, al gordo no lo escucho. No puede ni manejar su cuerpo y cómo va a manejar a un club. Está gordo ese muchacho. Él es entrenador y tiene que estar flaco y estar bien" cuestionó.