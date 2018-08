Intensa jornada cuatro en la Liga Nacional con el liderato en juego

Con Vida y Olimpia peleándose la cima del recién comenzado campeonato y los sampedranos Real España y Marathón buscando no zafarse del pelotón de enfrente, que también integra el subcampeón Motagua, se llevará a cabo en todo el país la cuarta jornada del Apertura 2018-2019.



La fecha 4 no es una cualquiera. Se realizará entre semana y previo a un sábado y domingo de derbis en San Pedro Sula y Tegucigalpa. Está claro que habrá que sumar hoy para consolidarse en lo más alto el mismísimo fin de semana.

Ver también: Así está la tabla de posiciones en la Liga Nacional de Honduras



Más allá de las polémicas entre técnicos, las quejas arbitrales y los asuntos extracancha que rodearon la jornada anterior, la Liga está comenzando a alzar vuelo y nadie quiere quedarse lejos de las posiciones de privilegio.



El programa de partidos



El Platense-Real de Minas se jugará a las 7:15 de la noche en el estadio Excélsior de Puerto Cortés, y terminará poco antes del duelo más llamativo de la fecha entre Vida y Motagua (7:30 pm). Los cocoteros llegan como líderes y el Ciclón no está en condiciones de seguir alargando su fiesta, pues quieren el primer lugar en caso de que Olimpia tropiece con la Upnfm (7:15 PM).





Los dos equipos sampedranos, que no pueden dejar de pensar, por más que digan lo contrario, en su cita del sábado, tienen duras pruebas antes de verse las caras. La Máquina recibe al Honduras Progreso de su extécnico Mauro Reyes, (7:00 pm), mientras que el Monstruo de Héctor Vargas se meterá al Brevé Vargas, en donde lo espera el Juticalpa con el agua al cuello (7:00 pm).



Varios oncenos pueden reclamar la punta del Apertura esta noche, puntualmente Olimpia (7 puntos) -si mejora la diferencia de gol del Vida-, Motagua (6), Lobos de la Upnfm (5) y hasta Honduras Progreso y Real España (4).



Así se va a jugar toda la jornada cuatro del certamen Apertura del fútbol hondureño:



JUTICALPA VS MARATHÓN



Miércoles 7:00 PM / Estadio Juan Ramón Brevé. Reservas será a las 4:00 PM



OLIMPIA VS UPNFM



Miércoles 7:15 PM / Estadio Nacional. Reservas será a las 3:00 PM





REAL ESPAÑA VS HONDURAS PROGRESO



Miércoles 7:00 PM / Estadio Morazán. Reservas será 4:00 PM



VIDA VS MOTAGUA



Miércoles 7:30 PM / Estadio Ceibeño. Reservas será 4:30 PM



PLATENSE vs REAL DE MINAS



Miércoles 7:15 PM / Estadio Excélsior. Reservas será 4:15 PM