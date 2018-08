Mario Martínez: "El domingo decido si me voy al Alajuelense"

Mucho se habla de la salida de Mario Martínez al Alajuelense, el propio jugador había confirmado que se quedaba en Real España el domingo anterior, DIEZ conoció que el zurdo tiene un acuerdo verbal con la directiva del club tico.

Este miércoles Martínez brindó una conferencia de prensa en donde cambió su versión luego que Eloy Page, director deportivo, informara que se quedaba en el cuadro sampedrano.

"Este tema ya está aclarado. El domingo decido si me voy o no. Tengo que hablar con la diretiva, pero por el momento estoy enfocado en el clásico que será un partido muy importante. Creo que siempre he sido leal con el equipo, vamos a sentarnos después del partido ante Marathón y tomar una decisión", dijo Mario

Con respecto a la fotografía de Eloy page, uno de los directivos del Real España en redes sociales diciendo que se quedaba, el propio jugador confirmó que le pidió ayuda y espera llegar a un buen acuerdo entre ambos.

"Eloy debió haber hablado con Elías Burbara sobre el contrato, a él le dije que me ayudara y espero llegar a un buen acuerdo", concretó Martínez

¿Pero ya habías dado tu confirmación que te quedabas?

Yo no le he dado mi palabra a nadie, no se dónde salió.

¿De qué depende que te quedes?

Es que la cosa no solo es conmigo, es con varios compañeros del equipo, de la eliminación de la Liga Concacaf y algo personal de mi contrato.

¿Qué es lo que pedís para tomar esa decisión?

De que ambas partes salgamos contentos, yo creo que ellos no me cierran las puertas si me toca salir.

Si te vas al Alajuelense ¿A que aspiras ?

A estar bien y hacer las cosas para estar en la selección y si me toca ir que sea para bienestar de mi persona.

¿Hay una oferta concreta del Alajuela?

Sí, pero el domingo ellos mandan una oferta defínitiva y si a mi me parece pues me voy.