Marathón denunciará a Juticalpa por alineación indebida de "Calolo"

Marathón se alista para denunciar al Juticalpa por la alineación indebida de Carlos "Calolo" Palacios, quien fue sancionado de oficio en el juego ante Honduras Progreso.

La Comisión Regional de Disciplina del centro sur oriente informó el castigo del lateral canechero por un codazo en el partido ante los ribereños disputado el domingo 12 de agosto en el estadio Juan Ramón Brevé.

"Calolo" anoche fue titular en el empate 1-1 con los verdolagas en el estadio de Olancho.

Castellón desconocía la sanción a Palacios

El técnico canechero Héctor Castellón dijo que nadie le informó antes del juego contra Marathón sobre el castigo.

"No tengo ningún conocimiento y anoche antes del partido nadie me informó que Palacios había sido suspendido", dijo en entrevista al programa Panorama Deportivo.

De comprobarse que hubo error, Juticalpa perdería el punto en la mesa y Marathón se quedaría con las tres unidades.

"No sé cómo está esa situación, la parte administrativa es la encargada de informarnos. La Liga tiene que tener una nota de recibido del club Juticalpa. Si la documentación fue recibida en tiempo y forma y tienen el comprobante de que llegó, entonces el error es de nosotros. Si nosotros no contamos con la notificación entonces no tenemos nada que ver en este asunto", cerró Castellón.