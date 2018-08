Fuad Abufele a Vargas: "Debería tener una gran casta como técnico campeón nacional"

Previo al derbi sampedrano entre Real España y Marathón en el estadio Morazán este sábado a las 7:00 de la noche, uno de los presidente de la máquina habla del partido, la eliminación de la Liga Concacaf.

Sin quitar el dedo del renglón, Abuele se refirió al estratega de Marathón, el argentino Héctor Vargas y sus polémicas declaraciones. Además habla de cómo cayó en el club el triunfo ante el Honduras Progreso.

¿Cómo toma el triunfo ante el Honduras Progreso?

El equipo tiene ir mejorando poco a poco, si jugamos a un buen ritmo en 15 minutos lo podemos hacer siempre. Ángel Tejeda está recuperando su buen nivel, yo les pido a los aficionados que lo apoyen desde las gradas, un goleador no se puede perder de un día para otro.

¿Afectó la eliminación de la Liga Concacaf en el plantel?

Creo que sí, pero fue súper importante ganar ante el Honduras.

¿Qué podemos esperar ante Marathón?

Que todo salga de la mejor manera posible, estamos completos, jugaremos en nuestra cancha y a derrotar a Marathón.

¿Mario Martínez se queda?

Nosotros le damos la oportunidad a cualquier jugador para que salga, Mario me ha dicho que quiere continuar con este proyecto, no ha sido contundente la propuesta del Alajuela, pero yo creo que se va quedar en el equipo.

¿Qué medidas de seguridad han tomado para el clásico del sábado?

Sencillo, solo aficionados del Real España, nos fue bien la primera vez que lo implementamos, daremos seguridad a los aficionados. Los seguidores de Marathón que vayan no pueden identificar de su equipo, esta es una fiesta para los españolistas.

¿Cuántos efectivos de seguridad estarán resguardando el clásico?

Siempre ponemos arriba de 300 policías para que den seguridad.

¿Cuántos aficionados espera Real España?

Unos 5,000 Personas, es lo que siempre hemos manejado, antes cuando las barras se respetaban asistían más.

¿A partir de cuándo se ponen a la venta los boletos?

El mismo día del partido.

¿Darixon Vuelto estará listo ante Marathón?

Ya va estar listo, con él va ser una situación diferente, es un jugador que nos dio 10 goles cuando ganamos el campeonato, fue muy importante para nosotros.

¿Qué opina de las palabras de Héctor Vargas a Martín García?

Lo único que puedo decir es que nos está costando tanto recuperar la paz entre ambas instituciones, reconozco que hasta yo he cometido errores en el pasado y ya esto no puede ser posible que un extranjero no le importar la Paz y la sociedad hondureña. Que siga con esta situaciones, estamos trabajando con la directiva de Marathón para no crear este tipo de problemas.

¿Si Héctor Vargas fuera el técnico de Real España, qué consejo le daría?

Martín ha demostrado una gran casta, la misma debería tener el técnico del campeón nacional, hablamos con Martín y ha mostrado una gran madurez.

¿Vendrá un nuevo fichaje al Real España?

Yo creo que por ahora vamos paso a paso, no está nada confirmado, todos los delanteros que tenemos son de primer nivel, por ahí el presupuesto está un poco apretado, hemos tenido algunos problemas pero ya nos estamos nivelando.

¿A qué aspira Real España?

Aspiramos a recuperar el ideal del equipo para luego volver a la Liga de Campeones.

¿Mensaje a los aficionados?

Los esperamos en el estadio y que todo salga de la mejor manera y ellos puedan salir celebrando los tres puntos.