Carlo Costly: "Olimpia tiene que quedar campeón sí o sí. No hay mañana"

El "Cocherito" Carlo Costly se muestra motivado y optimista de que Olimpia pueda sacar un nuevo triunfo este domingo que enfrenten a Motagua en el clásico capitalino que se disputará a partir de las 4:00 de la tarde.

"Jugar un clásico para mí es de lo más bonito y espero aprovecharlo porque es donde todo el país te ve jugar, queremos ganar", advierte el experimentado delantero.

Además cree que tiene otra nueva oportunidad de convertir frente a los azules ya que siempre tiene buenos recuerdos: "A Motagua siempre me ha tocado anotarle desde que estuve ne Platense, siempre se me da".

El objetivo es ganar y lo tiene claro, pero cree que también existe la obligación de brindar un buen espectáculo: "Tenemos calidad en el plantel, ellos también, ambos venimos de ganar por eso esperamos un clásico de buen fútbol y que haya espectáculo para el público".

Costly no pudo ser de la partida en el duelo frente a la UPNFM a mitad de semana donde ganaron 1-0 debido a que estaba suspendido por acumulación de tarjetas amarillas y reconoce que se las mostraron de forma infantil.

"Me las sacaron de forma inocente, pero me ayuda a llegar a tope a este juego. Soy el capitán y a veces tengo que reclamar algunas cosas que no nos gusta y me sacan amarilla, no es persecusión, es algo del partido y estoy tranquilo".

Y agrega: "Yo fallé en quitarme la camisa ante Real de Minas en la fecha uno, no tenía porque hacerlo y las otras es porque soy capitán, tengo que ir a hacer valer lo que pesamos nosotros", explicó.

Carlo Costly reconoció que sienten presión para este torneo después de dos años sin ganar título y por eso la afición le hace una petición en donde quiera que ande: "Ahora la gente donde me ve me exige el campeonato y el club Olimpia hoy por hoy tiene que quedar campeón sí o sí, no hay mañana", acepta.

"Hoy los veo a todos bien metidos, hay plantel para quedar campeón, pero vamos paso a paso", cerró.

Olimpia llega al clásico líder del Apertura 2018 con 10 puntos después de cuatro partidos, pero Motagua le respira de cerca ya que suma 9 y un triunfo de los azules los colocará en el primer lugar.

