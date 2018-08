Nahún Espinoza: “Olimpia es de no hablar mucho sino de demostrarlo”

Olimpia es una maquinaria con sello de candidato a campeón en todos los torneos por la jerarquía que tiene. Eso lo ha dicho su entrenador Nahún Espinoza y que mejor función para demostrarlo en un clásico ante su enconado rival que enfrenta este domingo, el Motagua.

Espinoza es claro: En Olimpia urge ganar un título. “Estamos tratando de repartir los esfuerzos, también hay torneo de Copa (Presidente) que también tenemos que pensarlo, no es lo prioridad pero tiene importancia y hay que alternar el equipo. El riesgo es que se trastoque y esperamos lo mejor”, cuenta en relación a las variantes.

Los clásicos capitalinos son bravos y ahora con Espinoza, los Albos no quieren perder terreno porque han iniciado bien. “Todos sabemos lo que significa el partido, tiene los atractivos, es un buen encuentro y lo importante que si la gente llega hay que ofrecerles algo y que salgan satisfechos. No solamente es ganar sino como se haga”.

Sobre el rival del domingo ya lo tiene estudiado. “He visto poco a Motagua, pero es un equipo que está retomando su nivel, está tomando muchas cosas de sus primeros torneos. Centra mucho de los costados y gana la línea de fondo porque ha encontrado dos buenos centrodelanteros que tienen capacidad goleadora”.

“El Olimpia siempre ha sido eso (jugar bonito y ganar) lo que pasa que en los últimos tiempos se ofrece poco y al final la gente se conforma y se da entendido que no hay más, pero a este equipo. Eso es lo que yo pretendo y por eso decía que no solo es importante ganar sino la forma pero en esta etapa del campeonato es importante ganar porque se acumulan puntos y a largo plazo es el objetivo principal, ganando y cumpliendo la fases de juego”.

Espinoza no olvida la forma cómo Motagua los echó de la liguilla el torneo pasado y esa herida todavía sigue abierta. “Los últimos clásicos han sido buenos, exceptuando el último que fue de mucho roce pero el primero que jugamos que ganamos 1-0 fue bonito, igual el último, lástima que no jugamos 11 contra 11 porque nos vinieron las expulsiones pero me pareció un derbi intenso”.

Finalmente, el estratega dice con la llegada del defensor central argentino, Estéban Espíndola, dice que tiene buen equipo, pero deja un mensaje subliminal. “Con Espíndola si él da lo que esperamos definitivamente somos un buen equipo, pero nosotros no somos de hablar mucho sino demostrarlo partido a partido, lo inmediato, Motagua, UPN-FM y lo que venga”, comentó Espinoza.