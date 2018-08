Nahún Espinoza: "Espero que los dos equipos salgamos a ganar, que no especulemos"

Enfocado en los detalles del clásico capitalino, el técnico del Olimpia Nahún Espinoza, prepara su once que le permita llevarse la victoria ante el Motagua, un rival que lo dejó fuera de la última semifinal de la Liga Nacional.

¿Está listo para el clásico del domingo?

Si, cuando se juegan tan seguido todo es de detalles, prácticamente recuperar y jugar.

¿Habrán variante para este juego?

Es lo más probable, ya que estamos tratando de repartir los esfuerzos en el torneo de Copa, no es la principal prioridad, pero si la importancia. Si hay que alternar el equipo y aquí es riesgo es que se trastoque de acuerdo al rendimiento.

El torneo pasado se quedaron con esa sensación de eliminación, ¿es momento para reivindicarse?

Claro que sí, todos sabemos lo que significa el partido, creo los dos equipos llegamos bien, tiene todos los atractivos para ser un buen partido y lo importante es que si la gente llega poderle ofrecer algo que salgan satisfechos. Al final no solo es ganar, sino como se gana.

¿Cómo llega el plantel para este clásico?

Hubiésemos querido llegar mejor, pero hemos decrecido en el último partido, mucho juego largo, balón dividido y no es eso lo que hemos entrenado, pero tomando en cuenta que había un presión por ganar y UPNFM nos complicó el partido. Yo espero que sigamos mejorando y que en este partido retomemos lo que el equipo puede hacer.

¿Por qué ha decrecido su equipo?

Hay veces las interpretaciones no son las adecuadas, la parte técnica no estuvo bien y cuando esa falla, lo demás es indudable que no va funcionar.

¿Al Motagua cómo lo ha visto?

Lo he visto poco, pero es un equipo que va retomando su nivel de sus primeros torneos. Por ejemplo, centra mucho desde los costados, pero no desde línea de fondo, ya que ha encontrado de nuevos dos centros delanteros que tiene capacidad en el juego aéreo.

¿En el clásico piensa ganar o jugarlo bonito y agradar a la gente?

El público de Olimpia siempre ha sido exigente, lo que pasa que en los último tiempos se ofreción tan poco que la gente al final se conforma y da por entendido que no hay más. Pero a este equipo le ve potencial y eso e normal, yo lo entiendo que no solo se trata de ganar, sino del como.

¿Los últimos clásicos los vio cerrados?

Para mí los últimos fueron muy buenos, excepto el último que mucho rose. Pero el primero que ganamos 1-0 y el último tuvo todos los ingredientes, lastima que hubo las expulsiones y no perdimos once contra once en el tramo final del partido, pero me pareció intenso con intención de ganar, pero no tan fino en la parte técnica.

¿Qué sensaciones tiene para este clásico?

No estamos como quisiéramos, pero un clásico eleva la motivación, el jugador sabe que hay un escenario adecuado para exhibirse y ofrecer algo atractivo. Yo espero que el nivel se eleve.

¿Qué clásico se espera?

Yo espero que los dos equipos salgamos a ganar, que no especulemos. Espero que no lo hagamos. Por lo menos de mi parte ir a buscar el partido de entrenada, pero después los jugadores mandan y también uno de entrenador debe estar atento como está el jugador.

¿Cómo ve a Johnny Palacios y Jonathan Paz?

Estamos buscando alternativa. Ya que tanto Jonathan lo expulsaron y Johnny se lesionó entonces se perdió la continuidad que traían, ya que venían muy bien y hay que volver a retomar, pero en estas semanas donde juegan seguido es difícil, ya que no se entrena y hay que tener paciencia, algo que no es fácil y que esa memoria vuelva.

¿Siente que la afición está muy ilusionada con el equipo?

Uno tiene que dar resultados, sino la gente se da vuelta fácil. El aficionado es así: te insulta si no le parece, te alaba si le parece. Uno no tiene porque complicarse con eso.

Es raro ver a Donis que no vaya ni de suplente, ¿Es qué está lesionado?

Van como cuatro veces que te enfocas en Donis, ¿qué es lo que quieren?, es decisión técnica, el entrenador dice no juega, juega Edrick. ¿qué les preocupa lo demás?.

¿No está ni para suplente?

No tengo porque explicar a nadie, esa es decisión del entrenador. Si el jugador va a la prensa y dice, ahí yo ya tengo que intervenir, antes de eso no. Yo no le voy a explicar a la gente. Les recuerdo que solo juegan once, ¿oh quieren cambiar el reglamento para que juguemos con 12 y dos arqueros?. Es una decisión técnica táctica. Yo no puedo decir las interioridades de un equipo, en el momento que empiece hacer eso, es un error. Hay cosas que son internar y otras que las puedo decir a la prensa y lo digo con mucho respeto, ya que trato de colaborar con todos, pero en el momento que me hagan mal ambiente, yo corto con la prensa, ya me tocó en el pasado. El caso Donis Escober y el de cualquier jugador es técnico táctico, son decisiones del entrenador y para eso me pusieron a mí, yo decido los once que juegan y hay 20 que se quedan a fueran, no solo Donis.

¿Su ataque cómo va para el clásico?

Bastantes atacantes que por cierto buenos resultados. Estoy contento con ellos.

¿Eso le da un respiro para un partido como este?

Si, pero tampoco me digan como está el Olimpia ahora. Son los mismos jugadores que estaban antes.

¿Pero hay varios cambios?

Tres cambios y de los tres ¿quién es titular?. Esto es decisión mía. Ahora tengo dos extranjeros y teníamos tres.

¿Pero los extranjeros no los usó?

Tenemos un equipo que es nacional desde el inicio, pero no me alaben a mí, sino al equipo. Yo creo que esos son méritos del propio equipo. A mí me da una satisfacción cuando un jugador eleva el nivel.

Comparado con el resto de los equipos, ¿tiene Olimpia para ser campeón?

Creo que con Espíndola si él da lo que esperamos, definitivamente que somos un buen equipo, pero nosotros de estar hablando mucho. Para Olimpia es demostrarlo partido a partido y ni siquiera es probarlo a un mes, es inmediato. Ahí tenemos que demostrar que es un gran equipo.

¿Este Motagua es un buen parámetro?

Yo creo que es un buen parámetro, ya a partir de ahí vamos a sacar conclusiones concretas. Ya contra Marathón también por todas las condiciones, ya que era un partido bravo. Me alegra que el campeonato esté así y es bueno medir su capacidad partido a partido.

¿Usted quiere hacer valer la localía?

Si, de local tenemos que ser fuerte porque Marathón es fuerte en su cancha, España y Platense también y nosotros tenemos que ir por ello.

¿Le preocupa algo del rival o solo se enfoca en su equipo?

Siempre hay preocupaciones, pero en el buen sentido. De los rivales siempre valoro lo que tienen y no me gusta desacreditar. Los dos puntas de Motagua Rubilio y el otro muchacho se nota que tienen presencia de ataque, las pelean todas. Los tres centrales se entienden bien. Motagua está bien estructurado porque tiene bastante tiempo de trabajo y nosotros valoramos mucho lo que tienen.

¿Lo ve distinto al torneo pasado?

Es que no era fácil, después de tanto tiempo seguir manteniendo el discurso, actualizarse y para un técnico no es fácil. Motagua está tomando un nuevo aire y eso hay que valorarlo.

¿Se ve ganador en este clásico?

Uno siempre entra a ganar, no concibo el fútbol si no es ganando. Muchas veces a la gente lo que hay que explicarle que muchas veces una gana hasta replegándose y contraatacando. La gente solo cree que es ir al frente y generar.



¿Cómo vive los clásicos usted?

Intensamente, porque así es el fútbol, es un clásico, un partido para disfrutarlo, pero los jugadores tienen que estar bien.

¿Que pasa con su reacción cuando gana un clásico?

Emoción, no nos vamos a engañar y los entrenadores, jugadores vivimos de ganar.

¿Cuándo lo pierdo como lo vive?

Yo soy de esos que no tengo término medio. Si gano estoy muy feliz y si pierdo estoy hecho un desastre. Hay gente que se lo toma más tranquilos, pero a mí me cuesta.