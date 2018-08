Real España denunciará a Denovan Torres ante la Policía Nacional

El Real España interpondrá una denuncia contra el arquero verdolaga Denovan Torres ante la Policía Nacional, así lo informó Fuad Abufele, uno de los presidentes del club aurinegro.

Esta decisión se toma después del incidente que ocurrió donde el guardameta y capitán verde cometió una supuesta agresión contra uno de los recoge pelotas que es menor de edad durante el clásico sampedrano.

"Quien inica el relajo fue el portero Denovan Torres y fue incitado por todas las declaraciones que se dieron contra Real España, nosotros no provocamos esto, nos quedamos callados toda la semana", inició dicendo Abufele.

"Denovan Torres será acusado, iremos a poner la denuncia a la Primera Estación de Policía porque agredió a un menor de edad", informó Abufele.

Además hizo un llamado a la Comisón de Arbitraje para que "por favor no vuelvan a poner más a pitarlo, yo lo he defendido, pero no se puede. Mateo Yibrín me fue a reclamar sobre el porqué yo no digo nada contra Héctor y no dije nada porque quiero tener la paz, pero no se puede".