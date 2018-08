Jorge Pineda: "El árbitro estaba totalmente predispuesto con nosotros"

El cuerpo técnico de Marathón fue expulsado en el clásico sampedrano. Héctor Vargas, Víctor Coello y el asistente Jorge Pineda, vieron la roja ante el Real España, pero Pineda no se quedó callado y salió al paso a explicar porque lo habían sacado antes de terminar el partido.

"Supongo que nos expulsan por la presión que tenía el árbitro central, no es posible que cambie de actitud en un primer tiempo y luego aparezca con otra en el segundo, cada pelota dividida era una amarilla para nosotros, una represaria al profe solo porque está aplaudiendo la atajada de Denovan en el penal, por eso lo expulsa, y seguido a eso, me dice que tengo que salir y yo no lo he dicho nada, y después expulsa a Víctor, de verdad que el árbitro estaba totalmente predispuesto con nosotros", dijo.

Pineda también criticó la falta de seguridad que hubo en el estadio Morazán."No hubo garantías de seguridad, entraron invasores a la cancha, es imperdonable, eso no puede suceder, gracias a Dios no se meterieron 30 o 40 aficionados, es peligroso".

"¿Todo contacto en el área es penal? Aquí la responsabilidad es del árbitro, en el primer tiempo todo estaba bien, ya en el segundo se notó claramente que no estaba tomando buenas decisiones en el partido y nos estaba afectando claramente, aquí hasta que no haya un terrible problema en los estadios parece que van a tomar medidas de seguridad", explicó.

¿Les están persiguiendo los árbitros al equipo verdolaga? Se le consultó a Pineda.

"Protestamos lo correcto, siempre suceden este tipo de cosas en los partidos, un cambio de actitud terrible es lo que hubo por parte de Armando Castro, la gente se revolvió y es por lo que pitan los árbitros, al profe lo expulsan simplemente por aplaudir a Denovan, lo repito porque no quiero que piensen que somos nosotros los nos inventamos esto, si no quieren que dirijamos que nos digan mejor. Castro ni sabía que decir al momento que uno le preguntaban porque nos habían expulsado, no tenía ni argumentos el árbitro", resaltó.