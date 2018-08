VIDEO: Gerente de mercadeo de Marathón relata minutos de tensión que vivió en el Morazán

El clásico sampedrano fue manchado tanto por incidentes tanto en el terreno de juego como en las graderías, es el caso de la Gerenta de Mercadeo de Marathón, Roxana Muslen, quien junto a su hija y miembros del staff de los verdes vivieron momentos de angustia al ser agredidos.

"Yo lo único que recuerdo es que bajé las gradas para coordinar lo de la conferencia de prensa como siempre lo hacemos, estuvimos insistiendo que nos abrieran el portón y el encargado no quería, cuando de repente venían los hermanos del Presidente (Orinzon Amaya), en lo que yo agarré a Nelson, sentí que me dieron un golpe en la cara y no se si el policía me pegó un batazo en la espalda".

Y siguió: "Pero lo que me preocupa es que el joven del portón esta viendo lo que sucede en el estadio y no es digno de abrirlo, hasta que después dieron la orden que nos abrieran, la verdad no sé qué hubiese pasado si no actúan a tiempo", dijo.

Además, Muslen agregó que dentro del incidente en las gradas tuvo que intervenir el defensa del Real España Johnny Leverón.

"Definitivamente tuvo que intervenir Leverón para que nos abrieran cuando vio que nos estaban agrediendo, a mi hija le dieron un golpe, fue un caos lo que se vivió de temor y de miedo, fueron los aficionados del Real España lo que hicieron esto, no sabría decir si fueron gente que trabaja con ellos." concluyó.