¡Increíble! Donis Escober ahora es el tercer portero del Olimpia

Luego de ser el titular indiscutible, Donis Escober es ahora el tercer arquero de Olimpia. Ya no es ni convocado para los partidos del Apertura 2018 de Liga Nacional.

El técnico Nahún Espinoza desde el inicio del torneo apuesta por Edrick Menjívar y como segundo cancerbero Gerson Argueta.

Menjívar ha tenido buenas actuaciones y hasta el momento no ha hecho extrañar a Donis.

Días atrás Nahún fue consultado sobre la decisión de dejar a Donis Escober fuera.

"No tengo por qué explicar a nadie, esa es decisión del entrenador. Yo no le voy a explicar a la gente. Les recuerdo que solo juegan once, ¿o quieren cambiar el reglamento para que juguemos con 12 y dos arqueros?. Es una decisión técnica táctica. Yo no puedo decir las interioridades de un equipo. Yo decido los once que juegan y hay 20 que se quedan a fueran, no solo Donis", dijo.

Escober tiene 37 años de edad, es en este momento el jugador con más títulos en el albo con 15 trofeos.

En la Selección de Honduras fue titular en el camino a Rusia 2018, pero al final no consiguió el objetivo.