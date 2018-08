Así se jugará la jornada seis del Torneo Apertura de Liga Nacional

Tras finalizada la jornada cinco del Apertura donde los equipos locales no aprovecharon su condición, se va a poner en marcha lo que será la sexta fecha del próximo fin de semana donde casi todos los encuentros se disputarán el domingo 26 de agosto.

Todo comienza en el estadio Yankel Rosenthal, donde el Marathón, que suma cinco empates va a querer salir de esa incómoda posición en la tabla, y enfrenta a Real de Minas que no suma ningún punto, el encuentro está pactado para las 3:00 de la tarde del sábado.

El domingo en el estadio Juan Ramón Brevé el Juticalpa, que sacó un importante triunfo ante Real de Minas en el Nacional de 2-1, recibirá al Olimpia a las 2:00 PM.

Un buen partido se espera en el Excélsior de Puerto Cortés cuando el Platense le haga los honores al equipo de Martín "Tato" García, Real España, que llega luego de empatar ante Marathón 1-1 en el derbi sampedrano, el encuentro será a las 3:00 PM.

El estadio Municipal ceibeño será testigo del encuentro entre Vida que recibe al Honduras Progreso que viene de perder ante Platense 2-1 en el Micheletti, ambas escuadras se miden también a las 3:00 de la tarde.

Y la jornada culmina en el coloso capitalino cuando Motagua enfrente a los Lobos de la UNP, el partido será a las 4:00 PM.

Jornada 6

Sábado 25 de Agosto

Marathón Vs Real de Minas 3:00 PM

Domingo 26 de Agosto

Juticalpa Vs Olimpia 2:00 PM

Platense Vs Real España 3:00 PM

Vida Vs Honduras Progreso 3:00 PM

Motagua Vs UPNFM 4:00 PM