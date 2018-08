Denuncian a futbolista del Vida por violencia doméstica en La Ceiba

La pareja del futbolista del Vida, Chestyn Onofre, denuncia violencia doméstica por parte del jugador ceibeño al interponer una denuncia ante la policía que ya tomó nota de lo sucedido.

La pareja del jugador relata que este la golpeó en la cara y la agarró a patadas, dice literalmente en la denuncia y la Policía comienza las investigaciones.

“Manifiesta la denunciante que tiene una relación de hace un año y dos meses con Chestyn Yesiel Onofre Contreras y el día 21-08-18 a la 1.30 am fue a mi casa a buscar mi tarjeta de débito ya que la necesitaba en este momento porque mi hija estaba en el hospital", comienza diciendo la denunciante.

Y agrega: "Cuando llegué, él comenzó a insultarme con palabras soeces y discutimos. Yo le pegué y él me empujó, cuando caí, él me levantó y el guardia de la colonia se fue a llamar a la policía y él le dijo a su hermana que grabara y comenzó a golpearme en diferentes partes del cuerpo y el rostro. Me agarró a patadas".

Finalmente aclara. "Cabe mencionar que no es la primera vez que él me maltrata física y verbalmente por lo que interpongo la denuncia para las investigaciones correspondientes".

Onofre por ahora se mantiene entrenando en el Vida. Según la denunciante, esto sucedió este lunes en La Ceiba. Onofre es uno de los titulares en el equipo que dirige Raúl Martínez Sambulá.

DIEZ contactó a Onofre y no quiso referirse al tema y se limitó a decir: "No tengo nada que ver en eso, es más me sorprende porque mi pareja está en los Estados Unidos".