Johnny Palacios se vuelve a lesionar con el Olimpia

No todo es felicidad en la filas del Olimpia luego que esta mañana se confirmara que pierden al defensa Johnny Palacios por lesión y aún no se sabe el tiempo en el que estará fuera de las canchas.

El propio técnico Nahún Espinoza fue el encargado de dar la noticia y dejó claro que no quiere poner en riesgo la integridad del defensor hasta que esté recuperado.



"Johnny Palacios se lesionó y no sé por cuánto tiempo lo vamos a perder. Me dijo ayer que estaba con una molestia y le dije que hasta que no esté al cien por ciento no lo arriesgaré", indicó.



Según se pudo conocer, el defensa del Olimpia sufre una molestia en el tendón calcáneo derecho y en las próximas horas se le harán unos exámenes para conocer la gravedad de la lesión del jugador.