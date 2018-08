Comisión de Disciplina suspende a Héctor Vargas y le prohiben acceso al estadio

El entrenador del Marathón, Héctor Vargas, ha sido sancionado con tres partidos de castigo tras las polémicas declaraciones en contra del técnico del Real España, Martín García y su expulsión en el juego del sábado ante La Máquina.

La Comisión además le impuso una multa de ocho mil lempiras y le prohíben el ingreso a los estadios donde juega el cuadro verdolaga porque así lo estima el Código de Disciplina. La actuación de la Comisión fue de oficio.

“Esa es una situación que va en contra del honor y la deportividad. Se lo dijimos a Vargas, pero no va solo para él, a veces entre dirigentes, jugadores se tiran expresiones, pero no se quedan en ese nivel, van a repercutir en el aficionado, el fanático y aquellos que no entienden de razones y crea situaciones de violencia en el fútbol”, dijo el abogado García, secretario de la Comisión de Disciplina del Norte.

Vargas suma en su carrera en Liga Nacional 14 expulsiones, de esas cuatro fueron por el silbante, Héctor Rodríguez quien lo mandó a las duchas el sábado. “Estamos centrados en las sanciones que se le impongan a esta gente. Estamos confundiendo, la dirigencia, jugadores y entrenador que expresan situaciones que nada aboga al fútbol”, comentó.

Vargas comienza a cumplir su sanción el sábado frente al Real de Minas. “Nosotros no podemos plantear situaciones de que nos solicitan eso vamos a actuar. Nosotros solo vemos la situación del acta arbitral y del Comisario de juego, ahora está el del comisario de seguridad y nos centramos en esos informes. ¿Qué desencadena esa situación de violencia y no quiero referirme a cosas puntuales, son los dirigentes y cuerpos técnicos. Tienen que tener cuidado con sus palabras”, cerró Mario García.

EXPULSIONES DE HÉCTOR VARGAS EN LIGA NACIONAL

Con Universidad

28 diciembre 1997: La Ceiba: Vida 2 Universidad 3

Arbitro: Justo Córdoba

Con Victoria

31 enero 2013: La Ceiba: Vida 0 Victoria 0

Arbitro: Geovanny Mendoza

24 abril 2013: Santa Rosa de Copán: Deportes Savio 2 Victoria 1

Arbitro: Erick Andino

Con Olimpia

15 febrero 2015: Tegucigalpa: Olimpia 3 Motagua 1

Arbitro: Raúl Castro

8 marzo 2015: Tegucigalpa: Olimpia 1 Victoria 1

Arbitro: Armando Castro

12 agosto 2015: Tegucigalpa: Olimpia 1 Motagua 2

Arbitro: Héctor Rodríguez

30 agosto 2015: Tegucigalpa: Olimpia 2 Vida 3

Arbitro: Armando Castro

11 noviembre 2015: Tegucigalpa: Motagua 1 Olimpia 0

Arbitro: Héctor Rodríguez

12 octubre 2016: San Pedro Sula: Real España 3 Olimpia 2

Arbitro: Armando Castro

2 noviembre 2016: Juticalpa: Juticalpa 1 Olimpia 2

Arbitro: Oscar Moncada

29 enero 2017: Tegucigalpa: Olimpia 3 Marathón 2

Arbitro: Héctor Rodríguez

Con Marathón

9 septiembre 2017: San Pedro Sula: Real España 4 Marathón 0

Arbitro: Saíd Martínez

3 febrero 2018: San Pedro Sula: Marathón 1 Real España 1

Arbitro: Oscar Moncada

18 agosto 2018: San Pedro Sula: Real España 1 Marathón 1

Arbitro: Héctor Rodríguez

Resumen: 14 expulsiones: Olimpia 8, Marathón 3, Victoria 2 y Universidad 1

Arbitros que lo expulsaron:

Héctor Rodríguez 4

Armando Castro 3

Oscar Moncada 2

Justo Córdoba 1

Geovanny Mendoza 1

Erick Andino 1

Raúl Castro 1

Saíd Martínez 1