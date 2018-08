Excapitán de la Selección Sub-17 de Honduras se encuentra preso en EUA

Tras no encontrar un espacio en el Real España de San Pedro Sula y luego de hacer una bonita eliminatoria y Mundial con la Selección Sub-17 de Honduras, ahora el exseleccionado Allan Rivera se encuentra preso en Estados Unidos tras ser detenido por inmigración luego de cruzar de forma ilegal la frontera.

Rivera narra lo duro que le tocó en el camino y tras ser frustrado su sueño americano, ahora solo quiere estar con su familia. Le tocó caminar, aguantar hambre y cruza el río Bravo de forma arriesgada para llegar a la gran nación.

Vestido con su uniforme de prisionero, Rivera narra su pesadilla. “Después de estar en lo alto en Honduras, ser el capitán de la Selección Nacional y ahora estar encerrado aquí, bueno solo espero que un día poder salir y hacer lo que me gusta que he hecho desde niño, jugar fútbol”, relata el excapitán de la Bicolor en el Mundial de Chile.

No obstante, fue capturado en el acto por la Patrulla Fronteriza y luego entregado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que planea deportarlo.

“La razón por la que me vine fue porque tuve muchos altercados en Honduras, me robaron mi primera auto a los 17 años de edad, luego el año pasado me quisieron robar mi otro carro, me robaron todas las pertenencias de mi apartamento, amenazaron a mi familia. Decidí venir aquí porque no quería que me asesinaron”, relató el exjugador de la Bicolor.

El futbolista hondureñño Allan Rivera en la cárcel en EUA.

De su arresto ya transcurrieron cinco meses y, aunque Rivera alega que la experiencia sido un calvario, pues se siente como si fuera un “criminal”, prefiere estar encerrado aquí antes que ser asesinado en su país.

“Me tocó cruzar el río en una balsa. Yo nunca pensé venir así, decía que iba a venir aquí en avión. Me tocó caminar, cruzar el río, esconderme en un milpa de maíz”, revela de forma muy dramática el exjugador del Real España.

Rivera cuenta su historia a Mundo Hispánico y su sueño no es volver a Honduras, pues tiene temor de ser asesinado sino encontrar una oportunidad de poder jugar en la MLS o un equipo que le dé una nueva oportunidad.

“Fue muy duro dejar mi familia, dejar todo. No me importa lo material, fue duro acostumbrarme a esa decisión que tomé. Todo lo hice por el bienestar de mi familia, estar bien”, comentó

El sampedrano revela la forma que lo capturaron. “Fue una tarde que iba caminando por un maizal, estaba esperando un jalón. Estuve tres días en una hielera comiendo un jugo y un emparedado. Fue difícil lo que estuve, ahora estoy aquí y no he vuelto a encontrar la libertad”, cuenta el seleccionado.

El futbolista cuenta que su padre radica en Estados Unidos, él responde con el abogado y todo lo legal, es el único familiar que le ha dado la mano. “Las leyes en este país son duras, pero tengo la esperanza que todo lo que he pasado aquí es por un propósito y si llego a salir de aquí tengo la oportunidad de que un hondureño que es Roger Espinoza me va a dar una oportunidad en el Sporting Kansas City”, comenta.

“Yo no quiero volver a Honduras, no está en mi mente, prefiero estar encerrado y que esté bien con mi familia”, cierra.