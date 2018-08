Diego Vázquez sobre el Portmore: "Hay que tratar de ganarles acá y sin recibir goles"

El téncico del Motagua, el argentino Diego Vázquez sabe que deben pegar primero y con contundencia ante el Portmore United por los cuartos de final de la Liga Concacaf.

Los azules abren esta eliminatoria en casa y el estratega espera lograr los primeros tres puntos de la eliminatoria, eso sí, sin recibir goles.

El juego está pactado para el próximo jueves a las 8:00 de la noche en el Nacional de Tegucigalpa.

LO QUE DIJO:



¿Qué saben del Portmore United?

Estamos pensando lo que será el Portmore, he mirado los dos partidos que enfrentaron al Santos Guápiles, porque la liga de ellos todavía no inicia.



¿Qué tanto los conoces?

Tienen a Maalique Foster que lo están por transferir al Alajuelense, cuenta con gente alta, fuertes, rápidos, no son tan técnicos, pero salen rápidos y no manejan mal la pelota, son ordenados; manejan un 4-2-3-1 bien marcado, por lo menos así lo hicieron con el equipo de Costa Rica, como todos los partidos internacionales tiene una complejidad.

Maalique Foster es la figura de este equipo jamaiquino.

¿Se debe aprovechar la localía?

Tenemos que tratar de ganarles acá y sin recibir goles porque el torneo de Concacaf es algo muy importante mantener nuestro marco en cero, es ida y vuelta por eso es importante aprovechar la localía.



¿Es difícil conseguir información del rival?

No, nosotros tenemos un software que nos mandan siempre de análisis de los equipos y en este caso ya lo teníamos anteriormente, más lo que vimos y toda la información necesaria que hay. No tenemos información de la liga de ellos porque no ha comenzado, pero básicamente tenemos todo con el plan de juego y estrategia de estudia al rival.



¿Habrá cambios en la alineación?

A mí me gusta cambiar poco, soy de la teoría que hay que darle seguimiento a los jugadores y a los equipos, pero siempre quizás otro cambio no por el cansancio sino por algún punto que miramos en el rival o la característica de uno u otro jugador, pero si me gusta cambiar poco. También entiendo que la seguididlla de partidos y no tener una semana larga puede afectar a los jugadores, pero eso lo manejamos con Patricio Negreira.

¿Qué cara mostrará Motagua ante el Portmore United?

Motagua ha mantenido la idea desde siempre, salvo quizás un partido que es natural y más en el estadio Nacional, incluso el juego amistoso ante el Alajuelense mantuvimos un orden, nivel e idea de juego, vamos a tratar de mantenerla y mejorarla corrigiendo los detalles cómo la del día domingo que tuvimos una desatención y esperamos que el jueves no se repita.

¿Cómo esperas al Portmore United?

Espero un equipo como el de Costa Rica, muy ordenado, tratando de conseguir una oportunidad para hacer daño con el contragolpe, por eso hay que tratar de evitar que no nos contragolpeen.



¿Motagua parte como favorito de la serie?

Partimos del Nacional, ellos vienen de eliminar al equipo de Costa Rica, no será nada fácil, hoy el fútbol está todo muy parejo y por algo eliminaron al Santos de Guápiles que es un equipo que viene peleando arriba en su país y en papeles Costa Rica es un fútbol superior al nuestro, en estructura y muchas cosas todos coincidimos en eso, por eso no será fácil y eso no quiere decir que no tengamos posibilidades nosotros y vamos a intentar hacer todo para pasarla.



¿Hay que mejorar mucho o con el nivel que se tiene se puede avanzar?

Siempre hay que mejorar, hay que tomar el partido con la seriedad que requiere, con esa agresividad sin subestimar nada, todos los juegos de este torneo son difícil.



¿Sergio Peña puede ser de la partida?

Claro, ante el Olimpia estuvo en el banco y pueda ser que tenga su oportunidad, vamos analizar los que mejor se adapten a las condiciones del rival y el desarrollo de los últimos entrenamientos para ver si juega.