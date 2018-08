Carlo Costly, el gran ausente del Olimpia para juego de Copa ante Altamira

Las rotaciones en el equipo Olimpia no serán una sorpresa en este torneo, luego de su gran plantel y además para poder ir acondicionando el nivel físico de ciertos jugadores que han tenido varios juegos.

Uno de los casos claros es de el delantero Carlo Costly, quien además de no estar disponible para el juego del domingo ante el Juticalpa, tampoco sería tomado en cuenta para enfrentar al Altamira por la Copa Presidente, luego que se esté entrenando por separado por una pequeña carga muscular.



"Ya tiene cuatro tarjetas amarillas, no juega el domingo y posiblemente no juega mañana", explicó el técnico Nahún Espinoza.



Pero el timonel tampoco dejó claro que será todo el equipo que cambiará para este duelo ante el conjunto de la ciudad de El Paraíso.

"No necesariamente otro equipo, pero sí combinar los jugadores, voy a ir viendo los esfuerzos, ya que hay jugadores que acumularon tres partidos en una semana y esos posiblemente ni viajen, pero hay otros que no han tenido oportunidades y posiblemente las tengan, otros que sí han jugado lo seguirán haciendo. Habrá una combinación", explicó.

Carlo Costly ha tenido participación en cuatro de los cinco partidos que ha disputado el Olimpia en lo que va de la presente campaña de la Liga Nacional y en el primer duelo de la Copa Presidente.