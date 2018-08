Olimpia derrota al Altamira y avanza a octavos de final de la Copa Presidente

La segunda fase de la Copa Presidente se disputó hoy y fue el Olimpia quien abrió la jornada en El Paraíso, que vivió una verdadera fiesta.

Los blancos se metieron en octavos de final del certamen, tras vencer 0-2 al Altamira en el estadio Oro Verde, que se llenó para ver dicho espectáculo.

Los dirigidos por Nahún Espinoza encontraron los goles hasta el segundo tiempo. Al minuto 47, Ariel Flores falló un penal, que se estrelló en el poste.

Luego de esto, los Albos despertaron y metieron el pie en el acelerador, pues el compromiso se podía complicar de la nada.

Corría el minuto 52 cuando llegó el 0-1. En una gran triangulación entre Óscar Salas, Diego Reyes y Elmer Güity, llegó el tanto. El latera zurdo recibió un taquito y sacó un sorpresivo remate para vencer al portero Bayron Osorio.

No conformes con esto, Olimpia buscó el segundo gol y lo encontró en Carlos Will Mejía al 70, tras un centro raso de Marcelo Canales. El 7 de los blancos remató con su pecho y el portero rechazó, pero para fortuna de los visitantes el balón rebotó nuevamente en Carlos Will y la redonda se fue al fondo de la red.

Hay que resaltar que el argentino Esteban Espíndola y el brasileño Leandro Motta, hicieron su debut con el Olimpia. Nahún les dio sus primeros minutos y no lo hicieron del todo mal.

El marcador no se iba a mover y Olimpia ya está en octavos de final. Ahora piensa en la próxima fecha de la Liga Nacional, la sexta, donde visitarán el domingo al Juticalpa.

ALINEACIONES:

Altamira: Cristian Gómez, Nilson Vallejo, Kevin Estrada, Julio Castellanos, Izry Ponce, Melvin Díaz, Lenín Barahona, Bayron Osorio, Javier Laínez, Josué Zelaya y Santos Bermúdez.

Olimpia: Gerson Argueta, John Paul Suazo, Jonathan Paz, Esteban Espíndola, Elmer Güity, Ariel Flores, Óscar Salas, Leandro Motta, Will Mejía, Jairo Róchez y Diego Reyes.