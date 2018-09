Klopp revela que le dijo a Karius tras su terrible actuación en la final de Champions

Luego de comenzar con el pie derecho en la Premier Legue, el entrenador del Liverpool, el alemán Jurgen Kloop, finalmente reveló lo que le dijo a Loris Karius tras su lastimosa actuación en la final de Champions disputada contra el Real Madrid en Kiev.

El conjunto merengue logró conquistar su tercera 'orejona' consecutiva por el marcador de 3-1 sobre los 'reds', gracias a dos gigantescos fallos del guardameta, señalado como el mayor responsable de la derrota de su equipo.

Tres meses después de ese episodio, Klopp confesó que al término del partido solo lo invadía el silencio y que solamente le pudo dar un par de palabras de aliento a Karius por su actuación.

''No tenía las palabras correctas. No tenía una pista sobre qué podía decir. No estaba ni enojado ni desilusionado con él o algo por el estilo. Sólo vi su situación y a todos nos hubiese gustado tener las palabras adecuadas'', comentó el germano.

''No tenía las palabras y por eso decidimos dejar la charla para la noche'', aseguró Klopp, que sin dar má detalles agregó que ''solo fueron algunas palabras de aliento''.

En la actualidad, Karius se encuentra relegado al banquillo, ya que el Liverpool se hizo con los servicios del arquero brasileño Alisson Becker y la prensa turca afirma que el alemán terminaría recalando al Besiktas, club que se encuentra interesado en su cesión.