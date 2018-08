Nahún Espinoza: "Costó un poco, pero al final nos imponemos con categoría"

El técnico del Olimpia, Nahún Espinoza, al final del partido salió conforme con el resultado 2-0 ante Altamira, pero en cierto modo se quejó de las condiciones del terreno de juego del estadio Oro Verde.

"Había que adaptarse a la cancha que era muy irregular, pero los jugadores controlaron la pelota a pesar de eso y nos pudimos imponer a pesar de fallar el penal", indicó.

Y agregó. "Lo importante era rotar el plantel, ver opciones de juego de juego en cuanto a jugadores y su forma. Yo creo que algunos de los objetivos los hemos logrado y sobre todo haber ganado es importante".

En cuanto al debut de los jugadores extranjeros. "A Leandro lo llevamos poco a poco, Espíndola físicamente está mejor, duró más tiempo, tiene experiencia se le nota y bien por todos y nos vamos contentos".

Mientras que sobre el argentino. "Espíndola estuvo muy sereno, con categoría que es lo que espero y con esa experiencia que el equipo requiere, dirigiendo la defensa y adaptándose a una cancha difícil".

Además explica que. "Era más complicado para Leandro que tenía que jugar de espalda, la pelota rebotaba mucho y le costó un poco. Pero al final siento que ha entrado en contacto con la pelota de buena manera y poco a poco vamos".

En cuanto al análisis del rival. "Son rivales duros, conocen bien sus canchas, nos ha costado un poco, pero al final nos imponemos con categoría pienso yo. Esto de eso se trataba de encontrar dificultades y de superarlas. Lo hemos hecho porque dominar la pelota no era fácil y a esas cosas hay que adaptarse a ese torneo".

Pide mejores condiciones en los estadios de Copa Presidente

El técnico del Olimpia se quejó de las condiciones en las que les ha tocado jugar en la Copa Presidente.

"Lo tenemos que jugar y hay unas condiciones que no están dadas, pero hay que hacerlo y punto. Aprovecho los medios para decirles que un equipo profesional no puede venir a un camerino donde no hay agua, ni donde hacer sus necesidades del cuerpo humano. Les pido por favor que este torneo lo mejoren".

Sobre el uso de jugadores referentes. "Ellos (la afición) merecen respeto, pagan su boleto y algo les tenemos que dar, por eso es que no es un equipo totalmente alterno, sino una combinación de unos que han venido jugando y lo importante para mí era verlos. Aquí yo los valoro y no sólo lo físico, sino lo mental".

Espinoza dejó claro el porque usó a Costly cuando había dicho que no jugaría. "En primer lugar el partido lo tenemos bien adelantado, no iba jugar, pero por lo mismo. La gente lo viene a ver, le tienen cariño y le dimos minutos para que la gente se pudiera alegrar", finalizó.