Jornada muy intensa para este domingo 26 de agosto con cuatro partidos.

En el estadio Yankel Rosenthal dará inicio el sábado 25 de agosto con el encuentro entre Marathón que viene de ganar su primer duelo de la temporada ante el Brasilia por la Copa Presidente. Recibe al Real de Minas que está urgido de puntos, el partido será a las 3:00 de la tarde.

Para el domingo en el Juan Ramón Brevé, el Juticalpa recibe al líder del torneo, el Olimpia, este choque comienza a las 3:00 pm.

En el estadio Municipal ceibeño, los rojos del Vida enfrentan al Honduras Progreso que llega herido luego de quedar fuera de la Copa Presidente ante el Deportes Savio. Este duelo está pactado para las 3:00 de la tarde.

Platense, en el estadio Excélsior, le hará los honores al equipo de Martín "Tato" García, Real España a las 4:00 pm siempre el domingo.

La jornada culmina en el estadio Nacional de Tegucigalpa en duelo de capitalinos, Motagua enfrenta a los Lobos de la UPNFM, partido programado para las 4:00 pm.

Sábado 25 de Agosto

Marathón Vs Real de Minas 3:00 PM

Domingo 26 de Agosto

Juticalpa Vs Olimpia 3:00 PM

Vida Vs Honduras Progreso 3:00 PM

Platense Vs Real España 4:00 PM

Motagua Vs UPNFM 4:00 PM