Nahún Espinoza: "Ha habido cuestiones disciplinarias que no deben suceder en Olimpia"

El Olimpia se apresta para encarar el duelo ante el Juticalpa este fin de semana, pero el técnico Nahún Espinoza no solo habla de este compromiso, sino de los temas en los que ha tenido que trabajar desde su llegada al campamento merengue.

Hoy ve que los suyos van por un camino correcto. Habla del estado físico de Leandro Motta y Esteban Espíndola. También de la situación de Hendry Thomas.

¿Por el momento que pasa Juticalpa no será nada fácil?

Sí, espero que los jugadores tomen esto como lo hemos hablado, que lo entiendan, ya que vamos bien, pero cada partido es un nuevo reto y hay que demostrar que vas avanzando.

¿Cómo lo define al Juticalpa?

Es un equipo que va crecer seguramente porque tiene un buen entrenador y jugadores. Nosotros por eso tenemos que seguir adelante.

¿Están listos para debutar en la Liga Motta y Espíndola?

Las conclusiones son buenas tomando en cuenta un partido, pero lógico que en una cancha irregular. El caso de Espíndola se vio seguro, se notó su experiencia ante un equipo de una categoría inferior a la de Olimpia y Leandro hay que esperar que tome mucho más ritmo, juega en una parte del campo donde hay que tener más movilidad, pero creo que vamos bien. El proyecto de Olimpia va por buen camino, pero falta mucho por hacer.

¿Qué cosas faltan por mejorar?

No solo es estar en el primer lugar, sino progresar en lo futbolístico. En cuanto a la posesión de la pelota mejoramos bastante en este partido contra este equipo (Altamira) que aparentemente es fácil, pero no y son partidos que se te pueden complicar.

¿Espíndola es un jugador que necesita más por la lesión de Palacios?

Sí, pero Dabirson lo ha venido haciendo bien, Paz está en un buen momento, Alvarado tiene continuidad, Kevin y Elmer están bien. Lo importante para mí es poder tomar la mejor decisión tomando en consideración las condiciones en las que están en este momento.

¿Qué variantes hacer ante este rival y por su cancha?

Carlo (Costly) no va poder jugar, él está suspendido, algunos cambios haremos porque lo importante era rotar el equipo y los esfuerzos hay que saberlo valorar. Siempre hacemos una variante no solo en el plano individual, sino en lo táctico.

¿En qué fecha estará el Olimpia que quiere?

Yo creo que hemos tenido muy buenos pasajes de fútbol y en otros no tanto. No tengo fecha porque no lo puedo calcular, esto es de acuerdo a la evolución del equipo e individual, pero vamos por buen camino.

¿Como ve el tema de las tarjetas?

Algunas tarjetas que les han sacado a los jugadores se las ganan por discusiones que no tienen sentido. Yo creo que al árbitro hay que dejarlo, lógico que hay jugadas fuertes de fútbol y de repente el jugador se incomoda, pero eso de estar discutiendo rayamos un poquito en una continuidad.

¿Cuál es el discurso para evitar esas tarjetas?

Eso es en todo el fútbol de Honduras y en cualquier partido van sobre el árbitro, esa ya es una cultura. Lo que pasa que la Liga y la Federación no tienen ninguna incidencia en el fútbol de Honduras. Yo creo que al público hay que respetarlo y dar un paso de profesionalismo. De mi equipo estamos intentando que cambien, pero esta juventud ahora hay que esperar y tener paciencia.

¿Carlos Will Mejía cómo lo has visto?

Metió el gol, pero él como otros tienen que mejorar. La idea de cuando jugamos con tres puntos hay que moverse en espacios de juego y lo tienen que identificar en lo movimientos, para eso entrenamos, pero nos ha costado.

¿No es de los que alterna guardametas y juega el que mejor anda?

Normalmente así es, pero se dio alternancia en el partido anterior para que Gerson (Argueta) tuviera minutos y seguramente Donis ya los va tener, pero vamos por partes. Quiero que ustedes y el público entiendan que este es un Olimpia que está en formación, no es un equipo que está definido y puede tener variantes. El puesto se lo va ganar semana a semana y el día a día. Ya les dije a los jugadores que no crean que porque ganamos es que todo está bien. Yo perfectamente podría dar un discurso de relajación, pero no es esa la verdad. No estamos todo lo bien que quisiéramos, pero no hemos alcanzado nuestro mejor nivel.

¿Edrick Menjívar está poniendo la vara muy alta?

La estoy poniendo muy alta por el hecho que en nuestro país el conformismo es lo que priva y hay veces creen que, porque funcionó un día, el otro va funcionar, pero eso no es así, eso solo se logra con el trabajo.

¿Ya tiene un cuadro de base?

Si hablamos de once, seis o siete son fijos, ya después hay otros que tienen que ganarse más y eso tiene que ser en el día a día, sobre todo en el ataque, porque lo que buscamos en el goleador y dentro de los seis o siete jugadores que tenemos, esperamos encontrarlo. Pero necesito que den un paso los atacantes.

¿Están en deuda los goleadores todavía?

Si lo quieres tomar de esa manera sí, pero si lo vemos de forma analítica en cuestión de conjunto, la mayoría han hecho un gran esfuerzo, ya que no solo es que hagan gol, sino que tienen que participar en la recuperación de la pelota. Mis equipos no se pueden dar el lujo que un jugador no participe en ninguno de los dos procesos de ataque o defensa y ahí es donde vamos encontrar el jugador de más alto nivel.

¿Le gusta a lo que juega el Olimpia?

Si me gusta el estilo de Olimpia. Porque es combativo, cada pelota no la da por perdida, pero nos falta posesión con balón, pero ya Salas está mejor, Canales ha mejorado y hemos tenido que llevar cierto ritmo para saber aguantarlo, pero tiene unas condiciones para destacar, pero por alguna razón hay irregularidad. Hablo de ellos porque son los que nos pueden dar mejor fútbol.

¿Qué tiene este equipo que no tenía antes?

No me gustaría hablar de la era Restrepo, ni antes, eso ya sobra. Solo voy hablar desde mi llegada y aquí he encontrado una buena actitud en el trabajo, un equipo que lo ha dado todo, pero hay ajustes que tenemos que hacer. El equipo ha tenido muchos problemas, algunos disciplinarios y a mí me ha extrañado y los directivos lo saben. Con ustedes no lo hemos hablado, pero han habido cuestiones disciplinarias que no deben suceder en el Olimpia.

¿Se queda Hendry Thomas o no está definido?

Thomas está entrenando, pero hasta que no esté bien no puedo decir que se queda o se va. El primer arreglo con él es que podía entrenar y eso lo vamos a definir en su momento.

¿Pero se cierran las inscripciones y hay que darse prisa?

Hay que definir y lo vamos hacer.

¿Pero usted mencionó que es un jugador que no era caro para el equipo?

Así es y además fue el mismo caso de Wilson, la diferencia es el estado físico, que Thomas ha venido mejor, pero este ha sido un gran riesgo porque si un jugador se para dos años o más, no es así nomás que en dos meses lo vas a recuperar, pero las reglas están claras y yo tengo que hablar con él y para información de ustedes, aquí excusas o andar mintiendo para nada. Algunas cosas se dicen y otras no, pero la verdad siempre por delante.

¿Cómo mantener al equipo con esta ventaja y no caer en la confianza?

Ese tema siempre es complicado, ya que hay veces por más que se diga el jugador se comienza a creer algo que todavía no se ha logrado. ¿Qué hemos logrado?, nada. Porque para el Olimpia es el campeonato y mientras no lo hagamos por muchas cosas buenas que hagamos, siempre hay que tener cautela.

¿Ve este grupo humilde?

Lo estamos ubicando, hay que trabajar todos los días en eso. Con la juventud hay que tener mucho cuidado y hay que ir el día a día.

¿Carlos Pineda cómo va?

Tiene que entrenar bien, es un mes y medio que tiene de desventaja y es ahí porque vez que Salas no había jugado porque perdió más de 20 días y eso se paga, pero vamos paso a paso.