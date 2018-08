Joshua Rosales, el joven de Nacaome que intenta cumplir su sueño americano

El sueño de triunfar en el fútbol no se logra de la noche a la mañana, muchas veces se tiene que dejar lo más preciado para intentar llegar a escribir una historia de éxito y poder ayudar a su familia.

Joshua Rosales (21 años), originario de Agua Fría, Nacaome, tuvo una adolescencia muy golpeada por las oportunidades, a temprana edad tuvo que abandonar su hogar para poder venir a la capital y entrenar con las reservas de Motagua.





Nuevamente la falta de oportunidad, corta los sueños a muchos jóvenes que tienen que tomar un rumbo distinto en la aspiraciones que en su niñez tuvieron.



"Me fui para Tegucigalpa en busca de un mejor futuro, para ayudarle a mi mamá. Cuando estuve allí muchas veces pase hambres, pero me hacía el fuerte porque quería quedarme en el equipo", nos contó Rosales.



En la capital, el joven, vivió con un amigo (Josué Colindres) que para él es "un Ángel" enviado por Dios, ya que ellos le brindaron techo, donde él vivió por algunos años y compartieron la experiencia en las canchas de fútbol.



Al no poder triunfar en Motagua, el volante, decidió buscar oportunidad en otros equipos. La primera puerta que se abrió fue el Comayagua FC, luego el Valle FC, donde siempre contó con el apoyo de Milton "Jocón" Reyes.





"Una persona que me impulsó mucho a luchar, fue "Jocón" Reyes, gracias a Dios el siempre me llevaba en su equipo a jugar y era titular, esa motivación que el me dio también me animó a intentar cumplir mis sueño", recordó.



Después de un paso por fugáz, Rosales emigró a los Estados Unidos



Luego de una dura travesía para poder llegar a Los Estados Unidos en busca de cumplir su sueño de jugar fútbol, este no se da por vencido y ahora quiere convertirse en un legionario hondureño.



"Estoy buscando la manera de seguir mi sueño, siempre he querido ser futbolista y por eso me tuve que venir para aquí a Estados Unidos", comentó el joven en una entrevista a DIEZ.



Joshua Rosales, mejor conocido como 'Chuky', contó además que se tuvo que ir 'mojado' y que en el camino paso muchas cosas que no se las desea a nadie.



"Estuve encerrado en una bodega por cuatro días, y fuera de ella estaban dos carteles en una balacera, fue una de las cosas más feas que he pasado en mi vida", confesó Joshua.



También recordó otro momento cuando tuvo que caminar un día y una noche bajo una intensa tormenta por todo el desierto sufriendo "un frío tremendo".



Su nueva vida por el país americano ha sido muy complicada y actualmente trabaja para una compañía de pinturas y asegura que aún estando allá ha buscado el sueño de ser futbolista.



"He mandado ya varios correos a diferentes equipos de aquí y uno de ellos ultimamente me ha venido a ver muy seguido", aseguró el hondureño.



El juvenil hondureño ya ha comenzado a despertar el interés de ciertos clubes y uno de ellos es de la MLS, donde sería el primer escalón al éxito.



Así como el 'chuky', muchas personas han tenido que dejar nuestro país para tratar de cumplir un sueño, y solo morir en el intento por alcanzarlos.