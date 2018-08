Diego Vázquez: '¿Qué equipo juega de una forma superior a Motagua en la Liga?'

Diego Vázquez dio vuelta a la página de los sucedido el jueves ante Portmore. El DT azul piensa en la Upn pero al mismo tiempo mandó un mensaje a quienes critican el estilo de juego de Motagua y aseguró que ellos han mecanizado un estilo que les ha dado resultados, contrario a otros equipos. El argentino incluso lanzó la interrogante: ¿qué equipo juega de una forma superior a Motagua?

Profe, ¿cómo va todo ya pensando en el partido ante Lobos?

Y bueno ya comenzando los entrenamientos, la verdad que solo tenemos prácticamente un día para preparar el partido del domingo pero bueno, estamos bien después de haber ganado ayer en Liga Concacaf y pensando en lo que va a ser Lobos.

Profe el equipo genera bastante y tiene la pelota, pero se vio que el problema es terminar las jugadas. ¿Le preocupa esto?

Lo principal es que generemos las opciones y en eso estoy tranquilo, lo he dicho en otras oportunidades que nos falta la serenidad para finalizar las acciones y terminar las jugadas, quizá no tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con la tranquilidad mental que tiene el jugador y es lo más difícil. Con lo que respecta al juego en general me deja muy tranquilo, muchas veces escucho que es repetitivo por los costados pero si te ponés a ver las acciones de gol pues generamos mucho, eso me ilusiona de cara a lo que viene. Hemos tenido variantes y se han mecanizado muchas cosas, por ahí escucho que es repetitivo y yo les pregunto: ¿quién lo hace en la Liga o qué equipo juega quizá de una forma superior a Motagua en la Liga? Hay que tener cuidado en algunos comentarios que escucho.

Y lo dice porque ese estilo de juego los mantiene peleando en finales y otras cosas importantes...

Nos mantiene peleando cosas importantes y te vuelvo a repetir que criticar es muy fácil, destruir es fácil pero construir es muy difícil entonces llegar a lograr mecanizar la idea de juego que tiene Motagua no es nada fácil y entonces hay que valorar eso. Si yo hago una crítica pues me gustaría escuchar qué equipo juega si se quiere decir con un sistema y supera el sistema que hoy hace Motagua ampliamente.

¿Y esas críticas y comentarios le molestan?

No, no me molestan para nada. A mí las críticas al contrario me fortalecen y son una gasolina para seguir trabajando y creciendo. A mí me gustan las críticas cuando tiene un argumento y la solución, solamente eso.

Ahora usted planifica que futbolista que quizá no han tenido minutos, jueguen este domingo tomando en cuenta el viaje a Jamaica. ¿Es así?

Seguramente, es lógico porque tenemos una acumulación muy importante de partidos y vamos a rotar algunos jugadores.

¿Y los jugadores han resentido la seguidilla de partidos?

Puede ser porque se combina todo, enfrentamos a un equipo que es muy rápido, en la parte física nos ha pasado factura sin lugar a dudas.

Supimos que pidieron la reprogramación para el partido contra Marathón por el viaje de retorno de Jamaica y esperan que se dé...

Es legal y tienen que dar 72 horas, no tienen que ayudar a nadie porque es legal, tendría que ser el lunes o no sé, yo no espero nada porque está estipulado aunque lo veo lejos ese partido.

Y en cuanto al Portmore, ¿era lo que esperaba?

Totalmente porque lo habíamos estudiado, los goles contra Santos fueron muy parecidos a los goles que nos hicieron a nosotros. En el primer tiempo los pudimos detener y darle una presión alta importante, en el segundo tiempo quizá nos quedamos sin esa gasolina y lo sufrimos, tendríamos que estar mejor parados en el segundo tiempo y no sufrir en los contragolpes pero bueno, muchas veces trabajás algo y al final te pasa entonces el fútbol es así y no te salen las cosas.

¿Y qué decir de esta Upn?

Es un equipo muy ordenado que viene haciendo un buen torneo y está muy bien dirigido por el doctor Názar, seguramente sería un partido complejo.

Profe y para la vuelta en Jamaica ya sabe el planteamiento con el que saldrá?

Vamos a hablar de la Upn, de la Upn y si querés el lunes hablemos del partido en Jamaica.

Diego pero le preguntamos eso porque esa llave de Concacaf se debe enfatizar que el partido del domingo...

Seguro y todos son importante pero no me puedo saltar, yo voy pelota a pelota y la próxima pelota es la que inicia el domingo, tengo que trabajar en eso.