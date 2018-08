"Chico" Pavón: "Me gustaría dirigir a una selección menor de Honduras"

Cuatro años, un bicampeonato (uno ante Real España y otro ante Olimpia) y una selectiva lista de futbolistas talentosos y con proyección a triunfar, así se resumen las primeras páginas de Francisco "Chico" Pavón como entrenador en las reservas del Vida.

Era de esperarse que después dos campañas exitosas, sería el próximo técnico del primer equipo, sin embargo, las cosas no resultaron ser así y terminó convirtiéndose en el mandamás de Bucaneros, nuevo inquilino de la Liga de Ascenso.

Hoy nos detalló en exclusiva la razón por la cual no siguió en la entidad cocotera, su nuevo reto con Bucaneros y sus deseos de algún día dirigir a la Selección de Honduras.



¿Qué tal sensación de este nuevo reto con Bucaneros?

Muy bien, la verdad que tomo este reto con bastante responsabilidad y ganas. Estar en la Segunda División es una experiencia bonita. Estamos con toda la ilusión de hacer un buen papel tomando en cuenta que al inicio va a costar porque hay que cambiarle el chip a los muchachos de pasar de ser amateur a la parte profesional.

¿Cómo manejas los horarios de entrenamientos, tomando en cuenta que tus jugadores no son dedicados meramente al fútbol?

Eso es lo más complicado, tenemos que entrenar de 6:00 p.m. a 8:00 p.m adaptándonos a la situación que la mayoría trabaja. En esto hay que ser honesto, sabemos que el equipo viene empezando y no tiene la capacidad de decirle a los muchachos que dejen de su trabajo, nosotros somos conscientes en eso. También concientizar a los muchachos que dejen de jugar en los barrios.

Te puede interesar: Francisco Pavón toma las riendas de Bucaneros

¿Cómo armar un equipo competitivo en la Liga de Ascenso?

Sabes, hemos estado trabajando a contrarreloj. Solo tengo una semana de estar trabajando con ellos, los primeros días fue más que todo de buscar nuevos jugadores, la mayoría serán ceibeños o de los alrededores. En realidad es un equipo que será difícil contratar jugadores de jerarquía, pero de a poco nos vamos a ir organizando para formar un equipo competitivo.

¿Por dónde pasó la idea de tomar este reto teniendo en cuenta otras mejores?

Mira, se me acercaron como cinco equipos de la Segunda División, en algunos casos no lo acepté por los objetivos claros como equipo. Al final el reto lo tomamos, estuvimos analizando, pusimos algunas propuestas y entiendo que en el sentido de las contrataciones no podemos exigir mucho porque vienen ascendiendo. Si tú sacas adelante un reto que se te presenta difícil en el inicio es porque algo hiciste bien. En la vida uno tiene que saber afrontar decisiones y no me arrepiento, estoy orgulloso de ello. La idea es ponerlo en un futuro en lo más alto.

¿Por qué no tomó las riendas del Vida en Primera División después de cuatro exitosas campañas en reservas?

Sabes, me senté a hablar con Roberto Dip y Osman Velez. Me hicieron la propuesta de dirigir al primer equipo, puse algunas condiciones (fichajes que iba a pedir), ellos estaban interesados en que fuera el técnico, pero después de cuatro pláticas ellos fueron honestos porque no sabían cómo iba a estar la situación del club. Luego me ofrecieron las reservas de nuevo, pero yo no quise, tampoco de asistente. Ojalá que un futuro pueda tener las puertas abiertas en el Vida.

¿Hubo frustración en su salida?

No, fue un decisión mía, ellos no querían que me fuera, sabían que le estaba haciendo un labor muy buena. Dejamos más de 25 jugadores con mucho talento, ahora la misión de ellos es cuidarlos. Cuando tomo decisiones la consulto mucho con Dios y estoy tranquilo con esta. Al Vida le tengo mucho aprecio.

¿El tema económico sigue siendo un tema a tomar en cuenta al momento de retener futbolistas de las reservas?

Aquí está la minita de oro... Con todo el talento que hay, tendríamos que tener equipos (Vida, Victoria, Atlántida, Bucaneros) fuertes y sólidos. Pero en la parte económica no podemos retener a los jugadores, la ciudad se ha venido abajo y eso pesa mucho. Hablamos de jugadores como Romell Quioto, Brayan Beckeles entre otros. Vida tiene que cuidar a sus jugadores (reservas) para que sean el futuro del equipo.

¿A qué le atribuye su éxito en las reservas?

Lógicamente se habla mucho del trabajo, aunque Dios siempre estuvo frente a ello. Sabes, tratamos de cambiarle la mentalidad a los jóvenes de que ellos sintieran esa identidad por el equipo, eso de perder a ser ganadores, pero no vamos a desmentir que la situación económica del club es difícil, así que tratamos de inculcarles que pese a las adversidades hay que ver el lado positivo de la vida. Muchas veces no teníamos uniformes para entrenar y así motivábamos a los muchachos. -No había balones, pues hay que ver cómo hacemos, no había agua, entonces solucionábamos entre todos-.

¿Te tocó en un momento ser más que un entrenador, un padre para esos chicos?

Sí, muchas veces y creo que a la mayoría de los entrenadores le ha tocado y no solo eso, sino también ser un padre, amigo y psicólogo. Hicimos una bonita amistad, con ellos. En su mayoría se quedaban en mi casa a dormir. Creo que aprendí más de ellos, que ellos de mí.

¿Con toda esa experiencia que tienes te ves dirigiendo a alguna selección menor?

Sí, me gustaría en un futuro una selección menor. No lo digo ahora porque siento que estoy con ganas. Tengo las energías para estar al día a día entrenando y corriendo, quizá dentro de unos cuántos años. Pero tampoco lo descarto, además es el anhelo de todo entrenador. Estamos con todas las ganas.

¿A todo eso cuándo decidió ser entrenador?

Es bien complicado, cuando era jugador no me llamaba la atención ser entrenador. Luego me anoté en un curso en el 2011, me metí para probar estando activo. Me ofrecieron una categoría en el Club Deportivo Sauce y me fue gustando. Le dije a mi familia que me gustaba esto de ser entrenador. Estaba entero, me gustó eso de seguir entrenando. Hasta la fecha no me he arrepentido.