Zlatan se acuerda de Guardiola y lo compara con sus "técnicos más duros"  

El delantero sueco Zlatan Ibrahimovic, que ahora milita en el LA Galaxy remembró en una entrevista a ESPN su pasado en el Barcelona y su relación con el entrenador Pep Guardiola, de quien confiesa que no entiende el porqué tuvo problemas con él.

Además de ello, el que en su momento vistió los colores blaugranas (2009-2010) llegó a compararlo con aquellos que nombró "entrenadores más duros", haciendo referencia a que los aguantó y que supo llevarse con ellos.

"¿Resolviste tus problemas con Pep?", -le consultó el peridiosta-.

Ante ello respondió que "No, yo nunca he tenido ningún problema. Así que no puede atormentarme, tiene que atormentar a la otra persona porque yo no tenía el problema. Ya lo dije aquí en mi primera conferencia: -si alguien no está de acuerdo conmigo, o no me quiere o no le gusto, o que crea que ando extraño, que crea que no tengo buena pinta, que hablo diferente... dímelo. Cogemos el contrato, lo cancelamos y me marcho".

Ver: Arrestan a estrella de la NBA en plena vía pública

Y continuó: "No estoy aquí para dar problemas y no he tenido problemas en ningún sitio. Y cuando estuve en Barcelona si hablamos de aquello resolví el problema de manera sencilla. Tienes un problema conmigo, perfecto, yo te lo resulevo, me voy"

Es por ello que el ariete de 36 años considera que "no vas a decir que doy problemas" y que "si alguien ha tenido un problema ha sido un entrenador (Pep) y sigo sin saber el motivo. He tenido a los entrenandores más duros del mundo".

En boca de Ibra, entenderse con hombres como Fabio Capello o José Mourinho no fue un problema para él, pero con el timonel español las cosas fueron diferentes. "Estamos hablando de un nivel muy alto de disciplina", concluye.