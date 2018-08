Yustin Arboleda hace un llamado a su afición para que los acompañen al estadio

El colombiano reveló que ya son 38 goles los que lleva con los verdes "32 de liga y seis de copa", señaló muy orgulloso y destacó que "desde que llegó el profesor Vargas solo hemos perdido un partido".

"Ahí están las estadísticas que no mienten, en dos torneos y medio solo hemos perdido un juego. Si bien no se nos dieron las cosas a inicios de este torneo, no deben dejar de creer en este grupo que sirmpre dará la pelea, esto lo deja un poco triste a uno porque hace unos meses mucha gente se quedó fuera del estadio.

Somos los campeones de la liga, de la copa, les invitamos a que lleguen al estadio, así como critican y hablan en las redes sociales que vengan al estadio, necesitamos de su apoyo. Agradecemos a los que vinieron porque lo hacen de corazón", manifestó el jugador.

Sobre el triunfo dijo: "es importante porque nos ha servido para quitarnos la presión. Para nosotros era un partido de vida o muerte, sabíamos que el rival iba a venir a no perder y nos salieron con una línea de cinco. Todos dimos nuestro mayor esfuerzo para salir de esta situación. Los resultados no se nos estaban dando, esperamos comenzar una racha".

Considera que al haber recibido el gol rápido en el juego les dio tiempo para reaccionar. "Pudimos recomponer y conseguimos las victorias, pero siempre incomoda que empaten un juego de esta forma. Tuvimos varias jugadas y no anotamos, pero así es el fútbol, lo importante es que ganamos".