Kevin Hernández sobre su suplencia: “El suegro no sigue patrocinando al equipo”

El guardameta de Real España Kevin Hernández, habitual titular en las últimas dos campañas pero repentino suplente en este Apertura recién comenzado, no descarta que razones comerciales sean la causa de su suplencia en Real España.

El meta, sin pelos en la lengua y una sinceridad impropia en la Liga Nacional, valoró el trabajo de su compañero Roberto “Pipo” López pero no encontró justificación al hecho de haber sido relegado por el estratega aurinegro, el uruguayo Martín “Tato” García.

¿Sigue la lucha por un puesto de titular ante la venida de partidos importantes?

La lucha siempre la he tenido, trabajo siempre esperanzado y teniendo la fe en Dios de que me va a tocar jugar el fin de semana, pero no es así y le está tocando a Pipo y lo está haciendo bien, toca apoyarlo.

¿Puede haber opciones en el derbi sampedrano de Copa? Está la Copa presidente, ya me tocó jugar contra Social Sol y me puede tocar el próximo miércoles.

No ha dejado de jugar por lo futbolístico, ¿es cierto que porque el patrocinador no siguió con Real España lo tiraron a la banca?

Puede pasar por ese tema también, la verdad el suegro no sigue patrocinando al equipo, puede pasar por ese aspecto pero creo que son cosas de cuerpo técnico, son los que deciden quién va a jugar, solo me toca trabajar”.

¿Puede ser una orden administrativa?

No sé, no me he enterado de eso, quien tiene la última palabra es el profe, que es el que se reúne con los directivos y ellos controlan esto”.

¿Usted ha conocido algo respecto a este tema?

La verdad no sé si viene por esa parte, pero la junta directiva se pasa reuniendo cada martes con el cuerpo técnico y son los que toman las decisiones.

Pero ya le pasó una vez...

Ya me paso una vez, que tomaron decisiones de arriba, pero sigo trabajando, no empece jugando pero en cualquier momento se me puede dar otra oportunidad y sé que estoy preparado para eso.

¿Cuánto incomoda estar en la banca?

He venido jugando, lo he hecho muy bien Gracias a Dios y al esfuerzo de los compañeros , pero no me tocó iniciar jugando ahorita y sé que en cualquier momento me va a tocar y estoy preparado para enfrentar a cualquier equipo.

¿Le tomó por sorpresa no iniciar como titular la temporada después de lo hecho anteriormente?

Sin duda, me tomo por sorpresas no me lo esperaba porque yo era el portero titular, pero no fue así e inició jugando Pipo López, son cosas del cuerpo técnicos que son los que deciden, a mí me toca acatar órdenes.

¿Se sufre en la banca Kevin?

Sí, sin duda, ya no quiero seguir en la banca, pero siempre trabajamos para aprovechar la oportunidad; sé que las condiciones las tengo para estar en el once titular.

¿Qué le ha dicho su suegro sobre este tema?

Me ha dicho que ya no va a firmar, incluso metí presión para que siguiera en el equipo y son cosas que él decide a nivel empresarial y hay que respetar eso.

¿O sea que podría ir a otro club más adelante?

Es que o tengo las condiciones para jugar en cualquier equipo de Liga Nacional, las condiciones las tengo, siempre trabajo para eso y si me toca salir del club no pasa nada.

¿Cuánto le queda de contrato?

Me queda hasta el otro año, un torneo más, este y otro; no me quiero ir del equipo, pero son cosas que en algún momento van a tener que pasar.

No es por falta de capacidad pero ¿adónde esté patrocinando el suegro podría ir?

No, adónde esté siempre voy a trabajar y siempre preparado para ser titular, tengo las condiciones y no solo porque el suegro patrocine yo iré a jugar de un solo. Ustedes han visto que me ha tocado mucho tiempo en la banca, y cuando me ha tocado siento que lo he hecho de la mejor forma.