Kevin Hernández interesaría a equipo centroamericano

Kevin Hernández no está teniendo el protagonismo que deseara en el Real España y por ello no ve con malos ojos salir de entidad catedrática si le llegara alguna oferta.

Comienza a circular un rumor que indica que el Cobán Imperial de la Primera División de Guatemala estaría interesado en el meta hondureño, algo que él todavía no sabe.

En rueda de prensa el futbolista del Real España y ex Bella Vista de Uruguay fue preguntado por el supuesto interés de un "club centroamericano" por él.

"No tengo nada claro, no me han comunicado nada, por ahora estoy mentalizado en hacer las cosas de la mejor forma aquí en el Real España", dijo.

KEVIN HERNÁNDEZ Y SUS POLÉMICAS PALABRAS:



Se habla del interés del Cobán Imperial de Guatemala por sus servicios. "La verdad no me comunicaron nada, si es así es muy bueno saber eso porque motiva más; queda seguir trabajando y esperar una nueva oportunidad aquí o en otro club".



Por último se le consultó si estaría dispuesto a probar suerte en el fútbol de Guatemala. "Sí, las condiciones las tengo, pero primeramente espero terminar bien aquí".