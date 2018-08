Nahún Espinoza sobre la Copa Presidente: “Este torneo es de mentiritas”

El entrenador del Olimpia Nahún Espinoza, ha levantado la voz y se queja del torneo de Copa Presidente donde las canchas de algunos equipos de Liga Mayor y Segunda División, son tan malas que ponen en riesgo a jugadores.

“Este torneo es de mentiritas, todos los equipos se le acomodaron al presidente y lo jugamos. Por eso nos mandan a cualquier lado cuando todo está mal. Diganle que no, el Olimpia dígale que no. Ese torneo no se puede jugar así en canchas malas, esto es fútbol profesional.”, dijo muy molesto Nahún Espinoza en rueda de prensa en Amarateca en la previa del partido contra Real España.

Nahún fue claro y dice que este torneo no tiene profesionalismo principalmente por las condiciones donde los mandan a jugar. A Olimpia le ha tocado jugar en Jesús de Otoro, Intibucá y en Danlí, El Paraíso.

“Yo no recibo premios por la Copa Presidente, ni los jugadores. Yo ese torneo no lo jugaría, si a mí me piden una opinión les digo que nos quedamos eliminados en la primera fecha”, disparó el entrenador que defiende a los jugadores porque piensa que corren riesgo en esas canchas en mal estado.

El Olimpia salió sorteado en octavos de final contra el Galaxy de Roatán, Islas de la Bahía que juega en una cancha en muy malas condiciones y Nahún habla de lo que se ha encontrado en las canchas donde ha ido.

"Yo sinceramente ese torneo (Copa Presidente) no lo jugaría", afirmó Espinoza. ¿Usted renuncia al torneo? "No, retirarse no porque somos serios. Pero si a mí me piden una opinión, yo les digo que en el primer partido quedemos eliminados".

Y siguió: “¿Quién va a ganar en una cancha mala? Tienen que poner baños, servicios sanitarios, no somos animales, es fútbol profesionales. Es culpa de la gente que acepta y no de los organizadores”, afirmó muy bravo Espinoza.