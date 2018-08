Nahún Espinoza: "No hay una cosa personal con Donis Escober"

El estratega del Olimpia, Nahún Espinoza, aprovechó el inicio de la semana previo al duelo ante el Real España, no solo para hablar de lo que pasa con el portero Donis Escober, sino que también de la actuación ante Juticalpa.

Nahún Espinoza sobre Copa Presidente: "Este torneo es de mentiritas"

¿Listo para preparando el equipo para este próximo juego?

Tomando en cuenta el calendario, en el mes será la última semana larga, ya que viene torneo de copa. Si logramos pasar vienen otros partidos y tenemos que aprovechar esta semana de trabajo.

¿Qué sabor le dejó ese partido con Juticalpa?

Agridulce, así podría decirlo por cosas buenas y realmente lamentar lo de los goles. Bien pudimos haber evitado, son dos o tres tiros y dos son goles. Ese es el malestar que tengo. Podemos hacerlo mejor, por momentos no tenemos continuidad, luego se juega bien, pero hay que trabajar para mejorar.

En el primer gol usted remarcó un doble error.

Sí, fue un tiro frontal a media altura. Ese gol complicó todo y después ellos bien organizados en defensa, nos costó bastante a nosotros y tuvimos que cambiar. Gracias a Dios los cambios están entrando muy bien, no siempre va funcionar, pero prácticamente con los cambios es que estamos resolviendo.

Se siente que hay jugadores del equipo relajados, ¿usted no?

Yo ya soy una persona de 54 años y cuando tratás con jugadores de 20 o 21 que están en un proceso de cambio y muchos de los cambios los vas a rechazar. El Olimpia está en un proceso de cambio y esto se lo quiero decir a la afición del Olimpia, que nos tengan paciencia. Hay ciertos temas que a medida vayan pasando los tenemos que resolver. Hay que afianzar jugadores que tienen potencial, pero todavía no tienen el rendimiento que deseamos, porque no hay continuidad y por momentos bien, otros no. Este es el proceso y lo estamos realizando con todos los riesgos que conlleva y en algún momento podríamos perder, pero el equipo tiene que realizar este cambio porque venía muy mal en algunos aspectos no solo futbolísticos, también de confección del equipo, disciplinarios y cuando lo digo no es que se descuidan, sino como encaran su profesión y lo he hablado con ellos.

Cuando achaca eso de los dos disparos es que tiene que trabajar más la zona defensiva...

No, al contrario, es que no nos tiraron, el problema es que lo poco que lo hicieron se convirtió en gol y ese es un problema.

¿Esos errores lo podrían llevar a replantear el tema de la portería?

Pero por supuesto que sí. Ahí le voy a dar el crédito al diario que me está haciendo la campaña con Donis, ahí les vamos a dar la razón para que vendan un poco más de periódicos.

¿Le están haciendo campaña?

Si le están haciendo campaña. Hoy dos páginas enteras.

¿No siente que a veces es por el pergamino de un jugador?

Je,je,je hay Dios mío. Vaya pues, está bien.

Lo que pasa que la afición olimpista...

Es que ustedes hablan hablan por la afición, oye, la afición del Olimpia son tres millones, cuando entreviste a dos millones hablamos de la afición del Olimpia, pero de tres millones que entrevisten a 50,esa no es la afición.

¿No es un referente?

Son 30 jugadores. ¿Ustedes qué creen que es el fútbol? Osea que usted me dice que un jugador tiene que jugar porque ustedes dicen.

¿Es el que ande bien?

Pero claro. Oiganme, yo espero no tratarlos como a los jugadores. Un momento, yo les estoy diciendo que son 30 jugadores, que estamos en un momento de cambio.

¿(Donis) Ya lo llevó en lo Copa Presidente, se puede ir dando minutos a todos los jugadores?

A todos los jugadores. Jugó Leandro, Espíndola, tengo cuatro arqueros, ya jugaron dos y llevamos ocho partidos. bueno, ¿qué es lo que quieren? que en un solo partido resuelva uno con 30 jugadores todo. Hay que saber la matemática, sólo juegan 11.

Esto no hay que verlo como una campaña el tema sobre Donis Escober, ya que es el guardameta referente del Olimpia

¿Qué es lo que quieren pués?, siguen hablando, y qué es lo que les dije yo. ¿Todas las semana digo lo mismo si o no?. Qué es decisión técnica. ¿Por qué no me respetan?. Cuando yo vea otra página es deducible que son campañas.

¿Y cuando los otros medios preguntan es campaña también?

Sí, pueden ser campañas también. Agarren el tema pues, sigan hablando del tema pues. Yo lo que no quiere es ser repetitivo. Yo le estoy hablando a la afición del Olimpia, lo otros aficionados de los otros equipos no me interesan. No hay una cosa personal con Donis Escober, es una cuestión de cambio del equipo y si él en un momento dado está mejor jugará también.

¿Un portero para proceso está buscando?

Claro que si.

Usted hace una reflexión hoy por lo que vio el fin de semana, ¿A dónde lo llevan esas reflexiones?

A que si Menjívar se descuida y me hace otro partido como el del domingo va entrar otro arquero. En el Olimpia no se puede dar ese lujo. 20 años continuos estuve en el Olimpia y puedo hablar. Este campeonato Olimpia no se puede dar el lujo de tener jugadores con un bajo nivel y está incluido cualquiera de los arqueros para que el tema quede claro y si siguen discutiendo la misma cosa, yo lo voy hacer es que le voy a decir que no puedo seguir hablando del mismo tema, porque ya rayo en lo absurdo. Yo creo que tener dos meses hablando de la misma tontera no viene al caso. Donis Escober tiene todo el crédito por lo que ustedes dicen, él tiene todo el currículum , fue compañero mío, le tenemos mucho cariño más bien, pero no hay nada personal, esto esto es el Olimpia, no se trata de Donis, Menjívar o otro jugador, quiero que entiendan eso y que se lo trasladen a la afición del Olimpia.

¿En pocas palabras el que ande mejor es el que va jugar?

Pues yo me puedo equivocar, pero fíjese cuantos cambios hago en cada partido, ¿Por qué haga todos esos cambios? porque los rendimientos no son los mejores y tenemos que estar adecuando. Ahí es cuando los proceso no son fáciles, pero estamos en primer lugar y cuando estemos en el momento malo no empecemos a discutir. Yo los voy evaluando día a día y por eso lo digo.

¿Cómo sintió a su equipo con las variantes ante Juticalpa?

Es de ver los rendimientos, acomodar jugadores, entender el momento que están viviendo. Jugamos con un enlace, Salas y venía atrás a recoger y como no iba estar solo Rony, si para que tenga buenas asistencias, el enlace tiene que estar cerca. Luego tuvimos que pasar a Diego y el con su movilidad hubo más opciones de juego. No siempre van a funcionar los cambios y esto es algo que nos está dando resultado.

¿Dónde ha visto más funcionamiento, a la hora de atacar o defenderse?

Si prácticamente casi no nos atacan y nos han atacado por errores, esa es la molestia que tengo.

¿Y suma cinco goles en contra?

Son muchos.

¿Si pudiera dar un panorama del por qué pasan?

Porque hay errores individuales y contra eso ningún técnico puede hacer algo.

¿El no encontrar la base en la defensa es el error?

Lo que pasa que en la pretemporada estábamos con una forma, pero perdimos a Johnny Palacios, Jonathan Paz, Alvarado estaba expulsado, José García y Axel Gómez en una selección. Perdimos cinco jugadores de un solo sector y fue complicado, luego las expulsiones y lesiones. Hemos jugado ocho partidos los equipos en un mes y ha sido complicado, pero gracias a Dios hemos sacado los puntos, yo por eso tengo que felicitar a los jugadores.

¿En cuánto tiempo espera que los jugadores capten su idea de juego?

Y con dolor lo digo, esto hace 15 días que nosotros debíamos estar jugando como queremos y nos ha llevado mucho tiempo.

¿Cuál es el dolor de cabeza suyo al momento?

Es el funcionamiento, la parte técnica y cuando falla, falla todo. La parte técnica es el instrumento de la táctica y de la estrategia. La inteligencia de juego puedo tenerla, pero si la técnica falla... Hay mucho pase malo y no hay nada más que destruya el fútbol que los pases malos.

¿Real España es el rival de turno?

Imagínate cómo estarán ellos, si yo me quejo, imagínate ellos. De repente ellos son positivos y yo no ja,ja,ja.

¿Lo ve peor a Real España que al Olimpia?

Yo no puedo hablar de eso.

¿Dentro de lo malo hay que valorar el primer lugar y no el funcionamiento?

Lo que pasa que lo que estoy haciendo es previniendo. Yo se los digo a los jugadores y ustedes, porque yo no ando escondiendo nada, yo me debo al Olimpia y juega para un público. La cosas cuando se hagan se tienen que hacen con calidad.

¿Cuánto tomas en cuenta lo que dice el público?

Lo que siente diría yo, no lo que dice. El aficionado es aficionado, entonces yo no puedo guiarme por lo que diga, sino por lo que siente. ¿Qué siente? pasión por si equipo, jugando bien, ese es un sentimiento.

¿Pero en la redes sociales dicen que no les gusta como juega Olimpia?

La verdad es que ya me voy a ir, porque yo no puedo estar con esas tonteras.

¿No aguanta la presión?

Imagínate, ahí viene el otro atacador, el polémico ja,ja,ja.

¿Cómo ve este partido ante un Real España tocado?

Vamos a tratar de hacer un mejor partido que lo que hemos hecho.

¿Qué piensa de la conducta de Bryan Moya que salió expulsado?

No lo vi y lamentable porque Moya iba jugar el domingo. No es que lo estoy reservando, sino que estoy intercambiando las cargas, pero ahí los ánimos se alteran y sucedió eso. Ya pasó y sé que los jugadores tienen sus compromisos, se molestan, pero también hay que calmarse.

¿El más exigente con lo que Olimpia debe demostrar es usted?

Pero claro, es a mí a quien insultan cuando salgo a la calle. Ayer me encontré un aficionado y me dijo "Olimpia con ese equipo tiene que ganar 8-0" y yo le digo: "¿hace tres meses donde estaba el Olimpia?". ¿La gente aquí que le pasa?.

Alguien que no acepta la realidad es una persona prepotente. La realidad la aceptamos y mi realidad es que el equipo juegue mejor y que ganemos, pero 8-0, ¿osea que el rival no juega?, ¿Castellón es un mal entrenador?, por cierto,Castellón debería ser el técnico de la Selección porque es un buen entrenador.

¿Usted le presta atención a los comentarios de la gente?

A todos nos influye y a mi me meten presión y me insultan. Me entra presión y si me ofenden, pues ofendido.

¿Este es el último torneo que dirigirá?

Es lo más probable, no sé si llegamos hasta el final.

¿Y si es campeón?

Muy difícil, esto me agota y yo me canso rápido.

¿Pero podría participar en una Comisión evaluadora de técnico?

Ahí sí, tal vez, ya que aquí hablando se gana más que haciendo. Porque yo he hecho mucho ojo y no digo mis títulos, no los publico y tengo muchos por cierto.

¿Pero un título podría hacer tomar decisiones diferente?

De repente ganando me sentiría mejor y la gente de Olimpia me apoyaría más, pero cuando te empiezan a insultar...

¿No se siente apoyado?

Por muchos de ellos si, pero hay otra gente que no. Hay gente en silla que solo a insultarme llega.

¿Cómo se siente con ese trabajo que ha realizado minuto a minuto que dice?

Frustrado, yo no trabajo para jugar de esta manera.

¿Espíndola ya está recuperado?

Tuvo un problema en una uña, se le infectó y no pudimos contar el domingo con él,e ese fue el problema y esperamos que ya esté mejor. Si vamos a jugar, miércoles, domingo, miércoles.