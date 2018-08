Una renovada Costa Rica sin Keylor Navas convoca para amistosos ante Japón y Corea del Sur

Un renovada selección de Costa Rica, con una edad promedio de 25 años, pero con la ausencia del guardameta del Real Madrid Keylor Navas enfrentará los amistosos del 7 y el 11 de septiembre frente a Corea del Sur y Japón, respectivamente.

El seleccionador interino Ronald González dijo este martes en una conferencia de prensa que el objetivo de la gira por Asia será que los jugadores jóvenes "muestren sus condiciones" y den los primeros pasos en la selección, acompañados por otros de más experiencia.



Las principales figuras de la lista son el delantero Joel Campbell, los defensas Kendall Waston, Francisco Calvo, Bryan Oviedo, Cristian Gamboa y el atacante Daniel Colindres, todos mundialistas de Rusia 2018.



Las dos ausencias más notables son las del guardameta del Real Madrid Keylor Navas y el centrocampista del Santos brasileño Bryan Ruiz, a quienes el seleccionador dará descanso y espacio para que se asienten en sus equipos en este inicio de temporada.



"El estrés del Mundial ya pasó. Son dos partidos de responsabilidad, pero quiero que ellos jueguen y muestren sus condiciones. Tenemos una muy buena edad promedio y me interesa poner a los jóvenes bien acompañados", afirmó González.



El seleccionador interino comentó que el cambio generacional en el equipo "debe darse poco a poco" y que los partidos en Asia darán "un primer impulso" a esa estrategia.



Entre los jóvenes de la lista sobresalen el defensa del Deportes Tolima colombiano Juan Pablo Vargas, el delantero del Midtjyilland danés Mayron George, el lateral derecho del Norrkoping sueco Ian Smith, los centrocampistas Allan Cruz y Jimmy Marín del Herediano local, y el atacante Randall Leal del Saprissa.



Costa Rica jugó el Mundial de Rusia 2018 con un equipo de una edad promedio de casi 30 años y algunas de sus figuras posiblemente no llegarán hasta la próxima Copa del Mundo de Catar 2022.



Tras Rusia 2018 el seleccionador Óscar Ramírez salió del equipo y la Federación Costarricense de Fútbol nombró a Ronald González como interino, mientras elige al nuevo estratega para el proceso rumbo a Catar 2022.



- Lista de convocados:



Porteros: Esteban Alvarado (Trabzonspor-TUR), Leonel Moreira (Herediano) y Kevin Briceño (Saprissa).



Defensas: Luis Hernández (Saprissa), Cristian Gamboa (Celtic-SCO), Ian Smith (Norrkoping-SWE), Bryan Oviedo (Sunderland-ENG), Kendall Waston (Vancouver Whitecaps-CAN), Oscar Duarte (Espanyol-ESP), Francisco Calvo (Minesota United-USA), Juan Pablo Vargas (Deportes Tolima-COL).



Centrocampistas: Wilmer Azofeifa (Santos), Jonathan Martínez (Carmelita), Jimmy Marín (Herediano), Allan Cruz (Herediano), David Guzmán (Portland Timbers-USA), Rodney Wallace (New York City) y Elías Aguilar (Incheon United-KOR).



Delanteros: Daniel Colindres (Saprissa), David Ramírez (Omonia Nicosia-CYP), Randall Leal (Saprissa), Joel Campbell (Frosinone-ITA) y Mayron George (Midtjyilland-DEN).