Carlos Prono: “Si fuese Donis me sentaría a tener una charla con Nahún”

Nadie sabe a ciencia cierta cuál es el inconveniente con Donis Escober. Uno puede intuir cosas, puede pensarlas, el técnico dijo que son decisiones técnicas y en alguna oportunidad se dijo que estaba lesionado. Sería bueno que se le preguntara a Donis Escober ¿por qué no está saliendo de suplente? Yo si fuese Donis me sentaría a tener una charla con Nahún para tener claro a ciencia cierta cuál es el inconveniente y por qué no es tomado en cuenta ni como suplente.

Estamos hablando de un portero que le ha dado mucho al Olimpia. Si es una decisión técnica es respetable también mientras los resultados se le den al técnico, no hay ningún problema.

Hay interioridades que quizás nosotros no las sabemos, el técnico ya lo dijo que es decisión técnica, pero el domingo Menjívar se equivocó y si lo sigue haciendo, ahí es donde debe tomar una determinación o el dirigente le puede pedir una explicación al técnico.

Menjívar ha andado muy bien y no estaba dando polémica, pero ahora se equivoca y enciende las alarmas y se pregunta por qué no está Donis.

Los jugadores en el fútbol somos aves de paso, somos mercancía. Yo jugué cinco campeonatos con el Olimpia, salí cuatro veces menos vencido y el torneo que me sacan salí menos goleado. Perdimos la final y no por errores míos, sino que por penales.

Donis ya sabe que está en una curva descendente, el torneo pasado no tuvo un buen campeonato y en las semifinales ante el Motagua no dio seguridad y es normal, tiene 37 años. A todos nos ha pasado y los años no pasan en vano.

Si fuese Donis, yo estaría convencido de que es el técnico el que no me quiere y me reuniría con los dirigentes. Si yo quiero seguir jugando les pido el pase libre para poder negociar con otro equipo.