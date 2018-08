Portigliatti felicita al Motagua por sus 90 años y habla de su salida

Sebastián Portigliatti, uno de los mejores porteros que ha desfilado por el Motagua, desde su Argentina natal se acordó de los 90 años que hoy está cumpliendo el club azul.

Leer más: Motagua festeja sus 90 años de aniversario

Desde allá, el arquero del Sportivo Belgrano dedicó en sus redes sociales una carta abierta a todos los motagüenses, donde además tocó el tema de su salida.

"Hoy cumple 90 años Futbol Club Motagua de Honduras. Quería desearles lo mejor en este aniversario, al actual plantel, cuerpo técnico, directivos y a todos los exjugadores que formaron parte de la historia del club", comienza escribiendo.

"En lo personal pasé dos años y medio maravillosos en donde me ayudaron a crecer como persona y jugador, aprendiendo a querer y a defender los colores como así también me enseñaron a respetar y admirar a su país, Honduras".

"Mi salida en ese momento no fue la esperada o la forma no fue la mejor, y ese es el dolor que por ahí aun me queda por dentro. Pero por una persona no se mancha o no voy a manchar el nombre de la institución a la cual quiero y voy a querer por siempre! Desde lejos siempre pendiente! Feliz Aniversario! Aguante Motagua!!!!", escribió el portero.

Sebastián Portigliatti ganó un título con el Motagua en sus cinco torneos con la camiseta azul y se convirtió en uno de los jugadores más queridos por la afición por la afinidad que tenía con ellos.

SÉPALO

El portero de 33 años juega en el Sportivo Belgrano del Torneo Federal A de Argentina.