OFICIAL: Se suspende el juego Marathón-Motagua de este sábado

Rolin Peña, gerente deportivo del Marathón, ha confirmado que han llegado a un acuerdo con el Motagua para suspender el encuentro que estaba pautado para el sábado.

“Ya no se realizará el partido el fin de semana porque no se han cumplido las 72 horas y nos hemos puesto de acuerdo con el Motagua para realizarlo en otra fecha”, dijo Peña.

La realidad es que Motagua ha viajado a Jamaica desde el martes, pero hizo escala en Panamá donde entrenaron y este miércoles llegan al Caribe. Juegan este jueves, regresan el viernes, duermen en Panamá y hasta el sábado llegan a Honduras.

“Existió la posibilidad de jugarse el domingo en horas de la noche pero fuimos consientes que vienen de un largo viaje. Hay voluntad para reprogramar el juego para una fecha en el mes de octubre, vamos a realizar bien el calendario”, sentenció Rolando Peña.

El Monstruo ahora tendrá una semana larga para preparar el encuentro del miércoles 5 de septiembre contra Real España por la Copa Presidente que se juega a partido único en el estadio General Francisco Morazán de la ciudad industrial.

ASÍ SE JUEGA LA JORNADA

Viernes 7:15 pm Honduras Progreso vs Real de Minas

Sábado 6:00 pm Lobos UPN vs Juticalpa

Domingo 3:00 pm Vida vs Platense

Domingo 4:00 pm Olimpia vs Real España