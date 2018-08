Jaime Villegas a Kevin Hernández: "Está equivocado, lo de él es decisión técnica"

Jaime Villega, gerente general de Real España, fue el único alto mando de la realeza que dio la cara luego de las declaraciones del portero Kevin Hernández, en las cuales dejó entrever que el retiro de patrocinio de su suegro podría ser la razón por la cual repentinamente perdió la titularidad en Real España.

TOP: 15 fotos que todo aficionado del Motagua debe mirar

“Kevin está totalmente equivocado, lo de él es una decisión técnica; es un excelente arquero y para nosotros es importantísimo. Fue preponderante en el último título que se ganó, pero el que haya perdido la titularidad no es de la junta directiva o algo externo, el técnico cree que está en mejor forma Pipo López”, comentó el “Káiser” con relación a la polémica que explotó ayer.

Villegas, además, dejó de manifiesto que “me sorprende, pero le aseguro que no tiene nada que ver con algún patrocinio de su familia política, eso es algo que no tiene nada que ver”, expuso, mencionado a su vez que “es cuestión de que entrevisten al técnico y él va a decir lo mismo que yo”.

Cuestionado sobre las medidas que adoptarán, don Jaime explicó que “yo particularmente voy a hablar con él, tengo confianza en él y viceversa, tenemos una buena relación y quiero hacerle ver que no es cierto; que se saque de la cabeza esa situación, nosotros no acostumbramos a presionar a algún técnico para que ponga a determinado jugador. Puede ser que esté ofuscado por no jugar”, concluyó el dirigente.