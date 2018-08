Gutiérrez, goleador del Apertura: "Sin ninguna duda escogería a Olimpia"

El delantero sensación de la Liga Nacional, Yerson Gutiérrez, habló extendido con DIEZ sobre el dulce momento que está viviendo tras ser el goleador del campeonato con Honduras Progreso.

"Primer campeonato aquí, gloria a Dios que se están dando las cosas de buena manera e intentaré mantener lo que hasta ahora se ha hecho".

¿Esperaba un arranque de esta manera con siete goles en siete partidos?

Vine con la ilusión de poder aportar y el estar anotando me da tranquilidad y confianza. No digo que esperaba llegar de esta manera aunque sí me he preparado para esto pero no tenía la certeza que saliera de esta forma. Gracias a Dios tengo la fortuna de estar anotando seguido y eso es lo importante.

¿Qué tanto es la autoexigencia en los entrenamientos y partidos para mantener el rendimiento?

Es el día a día en los entrenos. Tratar de mejorar lo que considero que me hace falta y trabajar en eso para que en la competencia se vea reflejado.

¿Qué le dice Mauro Reyes sobre cómo quiere que juegue?

Me pide mucha movilidad en ofensiva para crear espacios, que salga mucho a pivotear y que aguante la pelota; que sea un referente de área y concretar las que me queden.

¿Cuáles son sus virtudes?

El juego aéreo es una de mis principales virtudes que he destacado y la movilidad en el frente de ataque. Me considero un delantero de buen pie, de buena técnica y buen remate de pierna derecha. Eso también son de las cosas que al profe le han gustado. Me gusta estar en el área ya que es mi hábitat y me gusta estar en romance con el gol.

¿Cómo esperaba nuestro fútbol antes de venir?

Cuando tuve la oportunidad de venir, vi algunos videos y algunas cosas del fútbol hondureño. Me imaginaba que iba a ser complicado donde no te dan espacios, te pegan, te rozan y me tocó venir con el chip para contrarrestar todas esas cosas.

¿Qué partido es el más difícil que ha jugado en Honduras y quién es el defensor más fuerte que ha enfrentado?

Fue contra Juticalpa. Tienen dos centrales fuertes y recios en la marca. Hilder Colón y Carlos Palacios han sido los que no me dejaron espacios, pegan, chocan, fastidian todo el tiempo y ellos han sido los defensas más fuertes que he enfrentado en lo que llevo aquí.

¿Cuál es la diferencia entre el fútbol colombiano y el hondureño?

En Colombia te dan más espacios, obviamente allá son más contundentes, si perdés un balón a mitad de la cancha tenés fijo un gol en contra. Son cosas que quizás aquí no pasan, podés equivocarte y los delanteros no son tan contundentes pero igual se anotan demasiados goles. El fútbol colombiano ha crecido enormemente en cuanto a los campos, ya que eso hace que el fútbol sea muy distinto.

¿Son malas las canchas en Honduras?

Algunas, no todas. Poniendo un ejemplo, nuestro campo cuando llueve se pone complicado. La cancha de Juticalpa tampoco estaba en óptimas condiciones aunque es para los dos, sin embargo si fuese en mejores terrenos el fútbol sería mejor.

¿Cómo fue la adaptación a nuestro país?

Fue rápido, inmediatamente cogí el hilo del cuento. LLegando jugué dos amistosos y vi que la competencia sería bastante exigente. Cuando llegué tuve mucha afinidad con la mayoría y eso fue importante porque como extranjero que lo acojan de la manera que el grupo lo ha hecho, me siento tranquilo y a gusto con ellos.

¿Es consciente que podría recibir ofertas de equipos grandes, si continúa con el nivel que ha demostrado?

Sí, quiero seguir haciendo las cosas bien. Faltan muchas fechas aún pero espero realizar un buen torneo.

¿Admira a algún equipo hondureño?

Por su historia y lo que significan, Olimpia y Motagua son equipos grandes y llaman la atención. Poder llegar a uno de esos equipos sería muy bueno.

¿Se ve vistiendo alguna de esas camisetas?

Claro. Soy consciente que son equipos grandes y tienen jugadores de esa misma magnitud, con mucho recorrido, mucho bagaje a nivel nacional y que son muy reconocidos. Pero se vale soñar y para eso trabajo, para seguir escalando y creciendo como futbolista.

¿Qué equipo elegiría o se iría por la mejor oferta?

Me gustan los dos, ambos son grandes; más que todo Olimpia porque es el más reconocido pero si hay dos ofertas, sin ninguna duda escogería a Olimpia por todo lo que ha ganado y lo que significa. Un club muy organizado y sé que al llegar allí sería un logro muy grande para cualquier jugador en su carrera.

¿Cómo está su situación contractual con Honduras Progreso?

Tengo contrato por un año. Hablé con Elías Nazar que dependiendo el rendimiento y el desempeño que tenga, iremos modificando algunas cosas por si sale alguna oferta.

Aún no ha recibido su primer salario, ¿cómo ha hecho con los gastos?

Elías ha sido el que ha pagado por todo, no he tenido ningún inconveniente con él porque ha estado muy pendiente y todavía no ha ocurrido ningú problema.

¿Qué es lo que más le gusta de vivir aquí?

Me gusta le gente porque es muy amable y cordial y es muy tranquilo, podés salir y no hay ningún inconveniente. Leí antes de venir que San Pedro Sula fue una de las ciudades más peligrosas del mundo pero igual todos los países tienen problemas de eso pero vine a lo mío y no a meterme con la gente.

¿Qué le parece la gastronomía hondureña?

Se comen demasiados frijoles en la mañana, en el almuerzo y la cena ja,ja,ja, eso en Colombia casi no pasa. Allá sólo comemos los viernes y aquí se come todos los días frijoles, es algo increíble. Pero la gastronomía es muy parecida, encontramos cosas como pollo, carne y eso se come a diario también.

En el plano internacional, ¿tiene un equipo favorito?

Real Madrid

¿Le dolió cuando se fue para Juventus?

Sí, claro. Muchísimo.

¿Qué jugador colombiano prefiere?

Me llama la atención Juan Cuadrado, pero me gusta mucho lo que hace Falcao. James me parece un grandísimo jugador pero por la posición prefiero al "Tigre" por que es un nueve de área y lo que hace y los movimientos. Lo admiro por la clase de persona y jugador que es.

¿Cristiano o Messi?

Es cuestión de opiniones pero para mí es mejor Cristiano Ronaldo.

Su frase favorita

"Que se haga la voluntad de Dios"