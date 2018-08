Mateo Yibrín: “Callorda no es delantero para el fútbol hondureño”

data-show-count="true" data-lang="es" data-width="500px" data-align="right" data-size="large">Seguir a @kelvinDIEZ

El expresidente del Real España, Mateo Yibrín, dejó muchas reflexiones sobre lo que vive el cuadro catedrático y fue claro que al entrenador “Tato” García le tienen que dar tres partidos más para ver si levanta el nivel el equipo o se tiene que cesar.

Mateo además habló del nuevo entrenador de la Selección de Honduras y dio en el clavo sobre lo que se falló con Jorge Luis Pinto. Le tiró candela a Kevin Hernández de quién dijo que le había faltado el respeto a los jefes (presidentes del Real España Elías Burbara y Fuad Abufele)”.

Críticas a Maxi Callorda: “En los últimos partidos el Real España ha mostrado un buen funcionamiento, Callorda no lo conocemos pero parece que no es para el fútbol hondureño”, dijo Mateo al programa de TVC, Fútbol a Fondo.

Continuidad del “Tato” García: “Hay que tener paciencia y creo que en dos o tres partidos el equipo tiene que descollar porque si no la afición y la directiva va a perder la paciencia. Hay que darle chance unos dos o tres partidos más al entrenador (Martín García) de que muestre soluciones a esto”.

Duelo del fin de semana: “El partido contra Olimpia va ser bueno, esperamos que Nahún Espinoza no salga a esperarnos, sino salga a atacarnos porque el Real España va a salir a atacar y que sea un buen partido para la afición. Que Olimpia salga a buscarnos manejando el balón como Real España para que sea un juego de poder a poder”.

La Copa Presidente: “Es una buena competencia, es bueno que se le de relevancia a los equipos del interior de Honduras que son muy buenos, lo que pasa es que hay que tener cuidado con las canchas donde se juega pero es un torneo positivo”.

Clásico copero ante Marathón: “El cruce Real España vs Marathón no se sí era bueno dejarlo ahorita, pero ya se dio y hay que ver ese partido porque va ser el atractivo. El juego es de mentiritas en el sentido porque no te clasifica a Concacaf ni nada, pero está el honor y la imagen de la institución y claro que lo queremos ganar”.

Kevin Hernández y sus declaraciones: “Estar en la banca para un portero veterano es frustrante, pero en Real España la decisión de quien juega y no juega pasa por el entrenador. No es correcto lo que dijo Kevin porque lo que afirmó es que los directivos del Real España, hablando mal de su jefe, son mercaderes y no es así, los dirigentes son gente que tiene a flote el fútbol de Honduras igual que los del Olimpia, Motagua y Vida, estos directivos en el país merecen un monumento”.

Entrenador de la Selección de Honduras: “Lo único que hemos definido es que queremos alguien que tenga experiencia en eliminatorias mundialistas en Concacaf. Jorge Salomón va a presentar cinco hojas de vida a la Comisión de Selecciones y nos vamos a reunir a finales de septiembre”.

Candidato favorito: “No tengo candidato favorito pero le digo que yo no estuve de acuerdo en la contratación del entrenador Jorge Luis Pinto y en Tegucigalpa se molestaron conmigo, no por la capacidad de Pinto sino porque es una grosería que Honduras pague lo que pagó, pero no es que no los vale, lo que pasa es que para Honduras es mucho”.

¿Ficharía a Alexis Mendoza? “Se ha manejado el nombre de Alexis Mendoza y creo que sí reúne una gran parte del perfil que tenemos que buscar pero no debe ser el único candidato”.