Navas: ''Hablé con Lopetegui y me dijo que cuenta conmigo''

Luego de que Keylor Navas fuera galardonado como el mejor portero de Europa por la UEFA, el costarricense habló para los canales oficiales del Real Madrid y confesó que ha hablado con su entrenador y éste le ha dicho que cuenta con él para esta campaña.

''Nunca me he sentido el titular indiscutible. No se le puede caer bien a todo el mundo. Trato de ver las cosas como a mi me gusta. Siempre voy a querer jugar todos los partidos, pero respetaré las decisiones del entrenador'', comenzó diciendo el tico.

"He hablado con Julen y me ha dicho que confía en mí y que cuenta conmigo'', añadió Keylor, que esta temporada tendrá una difícil competencia con el belga Thibaut Courtois.

Navas aclaró que su intención nunca fue abandonar el conjunto merengue, a pesar de los rumores que lo apuntaban a su salida. ''Hablé con todos y lo mejor era quedarme para trabajar más y conocer al entrenador'', dijo.

Por último, el costarricense se refirió al premio que ganó su compañero, Luca Modric, como el mejor futbolista de Europa. "Para mi Cristiano sigue siendo el mejor del mundo, pero Luka se lo merece, es el mejor en su posición".