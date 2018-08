Rony Martínez, el descarrilador de la máquina del Real España

El grito de gol es uno de los amigos preferidos del delantero Rony Martínez, quien después de cinco años de tener su debut en la Liga Nacional, hoy se ha metido al grupo de los futbolistas activos con más anotaciones.

El cañonero del Aguán a la fecha suma 84 tantos en el balompié nacional y curiosamente en la Liga Nacional tiene una víctima favorita a la que le anota más goles. El Real España es su preferido con 16 goles.

Y es que el propio jugador lo tiene claro que cada vez que los enfrenta les convierte. “Las veces que los he enfrentado les he anotado y espero que si se me da la oportunidad este fin de semana, lo pueda hacer de nuevo”, dijo Martínez.

Y agrega: “Si no mal recuerdo, ellos son a los que más les he metido en la Liga Nacional, me viene bien”.

A pesar de no tener claro el número de tantos, el artillero tiene un gol preferido de los que les anotó a los catedráticos. “No sé cuántos, pero son bastantes. El que recuerdo ocurrió en unas semifinales que fue desde afuera del área. Yo todos los goles los disfruto, pero ese me salió muy bonito. Espero seguir haciéndolo”.

Con la camisa del Real Sociedad, Rony le anotó 16 goles a la Máquina, ahora el reto del cañonero es marcarle el primero vestido de blanco, ya en los dos partidos anteriores no les ha podido anotar. “Es cuestión de estar tranquilo, los goles van a venir y eso a mí no me desmotiva, yo voy a seguir trabajando, metiéndole y sé que los goles van a venir partido a partido. Yo sé de mi capacidad”, asegura el delantero.

Martínez desde su llegada al Olimpia ha logrado meter ocho goles de los cuales dos son en este torneo y ahora espera que vengan más. “Me siento muy bien, con mucha confianza, espero me sigan dando la oportunidad y hacer las cosas bien”, indicó.

Este domingo enfrentará por tercera vez al Real España con los merengues y espera ampliar su cuota goleadora en la Liga Nacional.