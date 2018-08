Justo Córdova, el primer árbitro que expulsó a Héctor Vargas en Honduras

Más de dos décadas han pasado desde aquella ocasión en la que el actual entrenador de Marathón, Héctor Vargas, añadió a su historial un número negativo con su primera expulsión como técnico ante la valentía de Justo Córdova, árbitro que dirigió el Vida-Universidad del 28 de diciembre de 1997. El juez lo sacó del terreno de juego por conducta inapropiada.

Pasados 21 años de ese momento, Córdova rememora y explica cómo ocurrió la escena, aunque confiesa que no es algo que lo enorgullece.

“La verdad que fue hace años, solo recuerdo que Héctor Vargas (entrenador de la Universidad en ese momento), era su costumbre de meterse con los árbitros y comisionados, escuchaba muchos reclamos, me comunicaron que ya no lo soportaban y tuve que echarlo, aunque él iba con sus frases y todo, ja, ja, ja”, recuerda.

Y agrega: “No es algo que me enorgullece o que haga que me sienta privilegiado, pero es algo de historia y me alegra al ver este tipo de estadísticas porque reconozco que en algún momento uno tuvo la capacidad de expulsar a alguien que ya en estos tiempos viene mostrando una conducta antideportiva contra los árbitros”.

Justo Córdova expulsó por primera vez a Héctor Vargas en Honduras.

Hasta ahora el DT argentino suma 14 expulsiones dirigiendo en la primera división de Honduras y esto es algo que no parece sorprenderle a Justo, puesto que “él es bastante expresivo. Esa es su forma de ser”, pero que aún así en aquel entonces “nunca dentro del terreno de juego tuve temor de expulsar a un jugador o miembro del cuerpo técnico, siempre tuve ese carácter” y por ello de “ninguna manera me temblaron las manos para expulsar a Héctor Vargas”.

¿Quién es Justo Córdova?

Un juez con carácter y personalidad como esos de aquellas épocas, hay mucho por contar. A lo largo de su trayectoria sumó 14 años trabajando en las diferentes categorías de las ramas del arbitraje.

Héctor Vargas dirige en Honduras desde hace más de 20 años.

Pero sus inicios no son páginas fáciles de contar. “En mi época era difícil llegar a dirigir porque había muchos árbitros con bastante experiencia, así que era difícil la competencia también por los requisitos que ponía la Fenafuth”, indica.

Sin embargo, después de lograr su objetivo de llegar a primera división, decidió retirarse (2000) luego de seis años, ya que aparte de dirigir, también laboraba como jefe de seguridad, el dinero era poco en el arbitraje y su trabajo demandaba mucho tiempo, 12 horas. “A mí no me retiraron, yo me retiré”.