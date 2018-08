Directiva de Marathón y Real España se reúnen para juego de Copa Presidente

La juntas directivas de Marathón y Real España tendrán acercamientos durante todo este fin de semana para preparar un ambiente armonioso durante el partido del próximo miércoles por la Copa Presidente.

Rolando Peña, vicepresidente de los verdes, detalló que este viernes se reunirán con la Policía Nacional para afinar detalles de seguridad para que las aficiones de los dos grandes clubes sampredanos lleguen masivamente y en paz al estadio.

"Discutiremos tres temas: la parte operacional donde van las taquillas, el mercadeo y la seguridad. Son tres temas y mañana hay una reunión con la Policía y posteriormente daremos en conjunto el lunes donde se anunciarán los detalles de lo que hemos avanzado. Esperamos que la afición responda", dijo el directivo esmeralda.

"Hay una comisión de seis, integrada por tres personas de cada club. Lo que se busca aquí es que de una vez por todas exista la paz en los partidos de clásicos sampedranos y la gente llegué a disfrutar de los partidos", añadió.

Peña dejó entrever que pese a que hay acercamientos entre el Monstruo y la Máquina para dar muestras de que el pacto de paz va porque va, aún no definen si compartirán o no palcos.



"No sé si vamos a estar en el mismo palco, pero si vamos a compartir las labores para el montaje del partido. Creo que hemos dado pasos importantes en cuanto a la relación con Real España y esperamos que esto se mantenga en el tiempo", aseguró.



El dirigente verde afirmó que en la conferencia que ofrecerán el próximo lunes se detallarán los avances de estos acercamientos, con el objetivo de que los aficionado también acaten el "pacto de paz".

"Mediante métodos de mercadeo vinculados a los jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y todos los protagonistas de estos clásicos sampedranos para que la afición se de cuenta que el fútbol se trata de disfrutar y hay que hacerlo de manera amigable", concluyó.